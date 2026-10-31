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Кусачки Rexant 12-4624 160мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кусачки Rexant 12-4624 160мм

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Кусачки Rexant 12-4624 160мм - фото 1
Кусачки Rexant 12-4624 160мм - фото 2
Кусачки Rexant 12-4624 160мм - фото 3
Кусачки Rexant 12-4624 160мм - фото 4
Кусачки Rexant 12-4624 160мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусачки
  • Кусачки Rexant 12-4624 160мм - фото 1
  • Кусачки Rexant 12-4624 160мм - фото 2
  • Кусачки Rexant 12-4624 160мм - фото 3
  • Кусачки Rexant 12-4624 160мм - фото 4
  • Кусачки Rexant 12-4624 160мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475607
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кусачки Rexant 12-4624 160мм
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
REXANT
Тип товара
Кусачки
Размеры в упаковке, см
24х7х2
Вес, г.
320

Описание товара Кусачки Rexant 12-4624 160мм

Торцевые кусачки REXANT 160 мм 12-4624 позволяют аккуратно, без заусениц и острых краев перекусить проволоку. Преимущество инструмента - легкий изгиб рукояток, который обеспечивает надежное удержание.



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Отзывы о товаре Кусачки Rexant 12-4624 160мм




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Характеристики
Бренд
REXANT
Тип товара
Кусачки
Описание
Торцевые кусачки REXANT 160 мм 12-4624 позволяют аккуратно, без заусениц и острых краев перекусить проволоку. Преимущество инструмента - легкий изгиб рукояток, который обеспечивает надежное удержание.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусачки Rexant 12-4624 160мм - по цене 670 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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