Клещи торцевые GROSS 17995, усиленные, обливные рукоятки, 300 мм
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
В наличии
Код товара: 744162
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 060 руб.
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Характеристики
Бренд
Длина, мм
300
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
35х7х3
Вес, г.
480
Описание товара Клещи торцевые GROSS 17995, усиленные, обливные рукоятки, 300 мм
Усиленные торцевые клещи Gross 17995 длиной 300 мм, с обливными рукоятками, помогают извлекать гвозди и другие крепежные элементы. Благодаря усиленной конструкции они подходят для перекусывания мягкой проволоки диаметром до 4,5 мм и проволоки средней жесткости диаметром до 4 мм. Клещи предназначены для профессионального выполнения большого объема работ.
Преимущества
- Долговечность — клещи выполнены из прочной конструкционной стали С1050.
- Высокая режущая способность — рабочие кромки прошли дополнительную закалку до необходимой твердости.
- Продуманная конструкция — усилие сжатия увеличено на 20%, а значит, мастер будет меньше уставать в процессе работы.
- Защита от разрушения — антикоррозийное покрытие Titan finish предотвращает образование ржавчины.
- Комфортная работа — обрезиненные рукоятки удобно лежат в руке.
- Гарантия 5 лет — высокое качество клещей подтверждено производителем.
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Усиленные торцевые клещи Gross 17995 длиной 300 мм, с обливными рукоятками, помогают извлекать гвозди и другие крепежные элементы. Благодаря усиленной конструкции они подходят для перекусывания мягкой проволоки диаметром до 4,5 мм и проволоки средней жесткости диаметром до 4 мм. Клещи предназначены для профессионального выполнения большого объема работ.
Преимущества
- Долговечность — клещи выполнены из прочной конструкционной стали С1050.
- Высокая режущая способность — рабочие кромки прошли дополнительную закалку до необходимой твердости.
- Продуманная конструкция — усилие сжатия увеличено на 20%, а значит, мастер будет меньше уставать в процессе работы.
- Защита от разрушения — антикоррозийное покрытие Titan finish предотвращает образование ржавчины.
- Комфортная работа — обрезиненные рукоятки удобно лежат в руке.
- Гарантия 5 лет — высокое качество клещей подтверждено производителем.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Клещи торцевые GROSS 17995, усиленные, обливные рукоятки, 300 мм - стоимость товара 3060 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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