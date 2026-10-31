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Бокорезы NWS 134-69-145 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бокорезы NWS 134-69-145

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Бокорезы NWS 134-69-145 - фото 1
Бокорезы NWS 134-69-145 - фото 2
Бокорезы NWS 134-69-145 - фото 3
Бокорезы NWS 134-69-145 - фото 4
Бокорезы NWS 134-69-145 - фото 5
Бокорезы NWS 134-69-145 - фото 6
Бокорезы NWS 134-69-145 - фото 7
Бокорезы NWS 134-69-145 - фото 8
Бокорезы NWS 134-69-145 - фото 9
Бокорезы NWS 134-69-145 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы NWS 134-69-145 - фото 1
  • Бокорезы NWS 134-69-145 - фото 2
  • Бокорезы NWS 134-69-145 - фото 3
  • Бокорезы NWS 134-69-145 - фото 4
  • Бокорезы NWS 134-69-145 - фото 5
  • Бокорезы NWS 134-69-145 - фото 6
  • Бокорезы NWS 134-69-145 - фото 7
  • Бокорезы NWS 134-69-145 - фото 8
  • Бокорезы NWS 134-69-145 - фото 9
  • Бокорезы NWS 134-69-145 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475576
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бокорезы NWS 134-69-145
3 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NWS
Тип товара
Бокорезы
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
180

Описание товара Бокорезы NWS 134-69-145

Бокорезы 145 мм, С5.0, Н1.7, К8.0 NWS 134-69-145 - это высокопрочный ручной инструмент для резки твердой и мягкой проволоки. Рабочая часть имеет острозаточенные режущие кромки с твердостью около 62 HRC, прошедшие дополнительную индуктивную закалку. Изделие полностью изготовлено из специальной инструментальной стали, кованной, закаленной в масле. Такие качества значительно продлевают срок службы инструмента и делают его подходящим для выполнения профессиональных работ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Бокорезы NWS 134-69-145




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NWS
Тип товара
Бокорезы
Описание
Бокорезы 145 мм, С5.0, Н1.7, К8.0 NWS 134-69-145 - это высокопрочный ручной инструмент для резки твердой и мягкой проволоки. Рабочая часть имеет острозаточенные режущие кромки с твердостью около 62 HRC, прошедшие дополнительную индуктивную закалку. Изделие полностью изготовлено из специальной инструментальной стали, кованной, закаленной в масле. Такие качества значительно продлевают срок службы инструмента и делают его подходящим для выполнения профессиональных работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы NWS 134-69-145 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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