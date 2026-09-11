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Ерш напольный Fixsen WOOD (FX-110-5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ерш напольный Fixsen WOOD (FX-110-5)

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Ерш напольный Fixsen WOOD (FX-110-5)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
напольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470143
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
напольный
Размеры в упаковке, см
10х7х7
Вес, г.
263

Описание товара Ерш напольный Fixsen WOOD (FX-110-5)

керамика, бамбук

Отзывы о товаре Ерш напольный Fixsen WOOD (FX-110-5)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
напольный
Описание
керамика, бамбук
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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