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Мотобур Huter GGD-62 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотобур Huter GGD-62

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Мотобур Huter GGD-62 - фото 1
Мотобур Huter GGD-62 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотобур
  • Мотобур Huter GGD-62 - фото 1
  • Мотобур Huter GGD-62 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 468767
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Мотобур
Размеры в упаковке, см
40х40х30
Вес, кг.
9.25

Описание товара Мотобур Huter GGD-62

Мотобур Huter GGD-62 представляет собой удобный инструмент для работы с грунтом и льдом. Он предназначен для использования одним оператором и может применяться как в профессиональной сфере, например, при строительстве, так и рыбаками, увлекающимися зимней рыбалкой.

Отзывы о товаре Мотобур Huter GGD-62




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Мотобур
Описание
Мотобур Huter GGD-62 представляет собой удобный инструмент для работы с грунтом и льдом. Он предназначен для использования одним оператором и может применяться как в профессиональной сфере, например, при строительстве, так и рыбаками, увлекающимися зимней рыбалкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотобур Huter GGD-62 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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