Top.Mail.Ru
Жесткий диск HPE 4Tb (861683-B21) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жесткий диск HPE 4Tb (861683-B21)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Жесткий диск HPE 4Tb (861683-B21) - фото 1
Жесткий диск HPE 4Tb (861683-B21) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
  • Жесткий диск HPE 4Tb (861683-B21) - фото 1
  • Жесткий диск HPE 4Tb (861683-B21) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 630 руб. 
Начислим 619 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 421806
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск HPE 4Tb (861683-B21)
38 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HPE
Тип товара
Жесткий диск
Размеры в упаковке, см
26х22х13
Вес, г.
860

Описание товара Жесткий диск HPE 4Tb (861683-B21)

Жесткие диски для серверов HPE категории Midline обеспечивают высочайший уровень производительности и надежности для работы приложений ЦОД. Жесткие диски категории Midline позволяют хранить больший объем данных без ущерба для эффективности и надежности. Они идеально подходят для хранения больших объемов данных. Серверные жесткие диски HPE категории Midline доступны в большом (3,5) и малом (2,5) форм-факторах. На все устройства распространяется стандартная годовая гарантия. Все жесткие диски HPE проходят тщательную проверку, что гарантирует их соответствие высоким требованиям серверных сред HPE ProLiant. Перед окончательной сертификацией все серверные жесткие диски HPE категории Midline проходят оптимизацию, которая обеспечивает их совместимость, корректную работу, а также поддержку функций SMART и ПО HPE Systems Insight Manager.

Отзывы о товаре Жесткий диск HPE 4Tb (861683-B21)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HPE
Тип товара
Жесткий диск
Описание
Жесткие диски для серверов HPE категории Midline обеспечивают высочайший уровень производительности и надежности для работы приложений ЦОД. Жесткие диски категории Midline позволяют хранить больший объем данных без ущерба для эффективности и надежности. Они идеально подходят для хранения больших объемов данных. Серверные жесткие диски HPE категории Midline доступны в большом (3,5) и малом (2,5) форм-факторах. На все устройства распространяется стандартная годовая гарантия. Все жесткие диски HPE проходят тщательную проверку, что гарантирует их соответствие высоким требованиям серверных сред HPE ProLiant. Перед окончательной сертификацией все серверные жесткие диски HPE категории Midline проходят оптимизацию, которая обеспечивает их совместимость, корректную работу, а также поддержку функций SMART и ПО HPE Systems Insight Manager.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HPE 4Tb (861683-B21) - данный товар вы можете купить по цене 38630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...