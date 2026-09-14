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Жесткий диск Seagate SATA-III 8TB ST8000VN002 NAS Ironwolf 512E (5400rpm) 256Mb 3.5" купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate SATA-III 8TB ST8000VN002 NAS Ironwolf 512E (5400rpm) 256Mb 3.5"

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Жесткий диск Seagate SATA-III 8TB ST8000VN002 NAS Ironwolf 512E (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 1
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Жесткий диск Seagate SATA-III 8TB ST8000VN002 NAS Ironwolf 512E (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 5
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Жесткий диск Seagate SATA-III 8TB ST8000VN002 NAS Ironwolf 512E (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
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  • Жесткий диск Seagate SATA-III 8TB ST8000VN002 NAS Ironwolf 512E (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 3
  • Жесткий диск Seagate SATA-III 8TB ST8000VN002 NAS Ironwolf 512E (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 4
  • Жесткий диск Seagate SATA-III 8TB ST8000VN002 NAS Ironwolf 512E (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 5
  • Жесткий диск Seagate SATA-III 8TB ST8000VN002 NAS Ironwolf 512E (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 6
  • Жесткий диск Seagate SATA-III 8TB ST8000VN002 NAS Ironwolf 512E (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739740
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Характеристики

Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х6
Вес, г.
850

Описание товара Жесткий диск Seagate SATA-III 8TB ST8000VN002 NAS Ironwolf 512E (5400rpm) 256Mb 3.5"

**Жёсткий диск Seagate SATA-III 8 TB ST8000VN002 NAS Ironwolf 512E** Обеспечьте надёжное хранение данных с жёстким диском Seagate Ironwolf! Идеален для использования в сетевых хранилищах (NAS). **Основные характеристики:** * объём: 8 ТБ — достаточно места для хранения большого количества данных; * форм-фактор: 3.5' — совместимость с большинством NAS-устройств; * скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин — баланс между производительностью и уровнем шума; * версия SATA: 6 Гб/с — высокая скорость передачи данных; * объём буфера: 256 МБ — ускорение работы с данными; * технология записи: CMR — надёжность и стабильность работы. Выберите жёсткий диск Seagate Ironwolf для надёжного и эффективного хранения данных!



Теги товара: 8 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate SATA-III 8TB ST8000VN002 NAS Ironwolf 512E (5400rpm) 256Mb 3.5"




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
**Жёсткий диск Seagate SATA-III 8 TB ST8000VN002 NAS Ironwolf 512E** Обеспечьте надёжное хранение данных с жёстким диском Seagate Ironwolf! Идеален для использования в сетевых хранилищах (NAS). **Основные характеристики:** * объём: 8 ТБ — достаточно места для хранения большого количества данных; * форм-фактор: 3.5' — совместимость с большинством NAS-устройств; * скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин — баланс между производительностью и уровнем шума; * версия SATA: 6 Гб/с — высокая скорость передачи данных; * объём буфера: 256 МБ — ускорение работы с данными; * технология записи: CMR — надёжность и стабильность работы. Выберите жёсткий диск Seagate Ironwolf для надёжного и эффективного хранения данных!


Теги товара: 8 тб
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Жесткий диск Seagate SATA-III 8TB ST8000VN002 NAS Ironwolf 512E (5400rpm) 256Mb 3.5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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