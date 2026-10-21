Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I214W(B) 2мм белый
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб.
В наличии
Код товара: 410247
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 410 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
380
Описание товара Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I214W(B) 2мм белый
Стильная камера, предназначенная для использования внутри помещений. Ее можно установить на стол или прикрепить на потолок или стену. Благодаря цветной матрице CMOS разрешением 2 Мп кадры получаются четкими и насыщенными. Для съемки в темноте имеется ИК-подсветка с дистанцией до 10 м. Видео можно сохранять на microSD-карту или транслировать в интернет. Для выхода в сеть используется Wi-Fi или кабельное соединение. Благодаря скорости передачи изображения 25 кадров в секунду картинка выходит плавная. Оснащен датчиками движения, обеспечивающими надежную фиксацию объектов, попавших в кадр.
Смотрите также: Блоки питания, Видеокамеры, Видеорегистраторы, Дополнительное оборудование
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Стильная камера, предназначенная для использования внутри помещений. Ее можно установить на стол или прикрепить на потолок или стену. Благодаря цветной матрице CMOS разрешением 2 Мп кадры получаются четкими и насыщенными. Для съемки в темноте имеется ИК-подсветка с дистанцией до 10 м. Видео можно сохранять на microSD-карту или транслировать в интернет. Для выхода в сеть используется Wi-Fi или кабельное соединение. Благодаря скорости передачи изображения 25 кадров в секунду картинка выходит плавная. Оснащен датчиками движения, обеспечивающими надежную фиксацию объектов, попавших в кадр.
Смотрите также: Блоки питания, Видеокамеры, Видеорегистраторы, Дополнительное оборудование
Смотрите также: Блоки питания, Видеокамеры, Видеорегистраторы, Дополнительное оборудование
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I214W(B) 2мм белый – стоимость товара 4410 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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