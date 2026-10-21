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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I214W(B) 2мм белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I214W(B) 2мм белый

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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I214W(B) 2мм белый - фото 1
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I214W(B) 2мм белый - фото 2
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I214W(B) 2мм белый - фото 3
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I214W(B) 2мм белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I214W(B) 2мм белый - фото 1
  • Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I214W(B) 2мм белый - фото 2
  • Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I214W(B) 2мм белый - фото 3
  • Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I214W(B) 2мм белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 410247
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I214W(B) 2мм белый
4 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
380

Описание товара Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I214W(B) 2мм белый

Стильная камера, предназначенная для использования внутри помещений. Ее можно установить на стол или прикрепить на потолок или стену. Благодаря цветной матрице CMOS разрешением 2 Мп кадры получаются четкими и насыщенными. Для съемки в темноте имеется ИК-подсветка с дистанцией до 10 м. Видео можно сохранять на microSD-карту или транслировать в интернет. Для выхода в сеть используется Wi-Fi или кабельное соединение. Благодаря скорости передачи изображения 25 кадров в секунду картинка выходит плавная. Оснащен датчиками движения, обеспечивающими надежную фиксацию объектов, попавших в кадр.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I214W(B) 2мм белый




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Стильная камера, предназначенная для использования внутри помещений. Ее можно установить на стол или прикрепить на потолок или стену. Благодаря цветной матрице CMOS разрешением 2 Мп кадры получаются четкими и насыщенными. Для съемки в темноте имеется ИК-подсветка с дистанцией до 10 м. Видео можно сохранять на microSD-карту или транслировать в интернет. Для выхода в сеть используется Wi-Fi или кабельное соединение. Благодаря скорости передачи изображения 25 кадров в секунду картинка выходит плавная. Оснащен датчиками движения, обеспечивающими надежную фиксацию объектов, попавших в кадр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I214W(B) 2мм белый – стоимость товара 4410 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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