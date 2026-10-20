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Адаптер VESA ONKRON A2G черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер VESA ONKRON A2G черный

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Кронштейн для мониторов Onkron A2G (макс.1.8кг) черный - фото 1
Кронштейн для мониторов Onkron A2G (макс.1.8кг) черный - фото 2
Кронштейн для мониторов Onkron A2G (макс.1.8кг) черный - фото 3
Кронштейн для мониторов Onkron A2G (макс.1.8кг) черный - фото 4
Кронштейн для мониторов Onkron A2G (макс.1.8кг) черный - фото 5
Кронштейн для мониторов Onkron A2G (макс.1.8кг) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление для монитора
  • Кронштейн для мониторов Onkron A2G (макс.1.8кг) черный - фото 1
  • Кронштейн для мониторов Onkron A2G (макс.1.8кг) черный - фото 2
  • Кронштейн для мониторов Onkron A2G (макс.1.8кг) черный - фото 3
  • Кронштейн для мониторов Onkron A2G (макс.1.8кг) черный - фото 4
  • Кронштейн для мониторов Onkron A2G (макс.1.8кг) черный - фото 5
  • Кронштейн для мониторов Onkron A2G (макс.1.8кг) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
710 руб.  1 305 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 408396
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Адаптер VESA ONKRON A2G черный
710 руб. -46%
1 305 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Крепление для монитора
Размер VESA
100х200, 200х100, 200х200
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
250

Описание товара Адаптер VESA ONKRON A2G черный

Универсальный адаптер ONKRON A2G предназначен для установки мониторов с размерами монтажных отверстий 100х200, 200х100, 200х200 на любой кронштейн ONKRON с VESA-панелью, обладающей монтажными отверстиями 75х75 и 100х100 мм. Адаптер изготовлен из высококачественной стали, что позволяет крепко зафиксировать монитор на кронштейне. Адаптер поставляется с комплектов винтов для крепления адаптера к кронштейну, а также болты для монитора, которые могут пригодиться при установке нового монитора. Адаптер совместим с мониторами, экранами, ТВ и LED-панелями с размерами монтажных отверстий 100х200, 200х100 и 200х200 мм. Адаптер совместим со всеми кронштейнами ONKRON, c размерами VESA-панели 75x75 и 100x100 мм. Адаптер произведён из высококачественной стали холоднокатаной стали SPCC-класса, что обеспечивает его прочность и долговечность.

Отзывы о товаре Адаптер VESA ONKRON A2G черный




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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Крепление для монитора
Размер VESA
100х200, 200х100, 200х200
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный адаптер ONKRON A2G предназначен для установки мониторов с размерами монтажных отверстий 100х200, 200х100, 200х200 на любой кронштейн ONKRON с VESA-панелью, обладающей монтажными отверстиями 75х75 и 100х100 мм. Адаптер изготовлен из высококачественной стали, что позволяет крепко зафиксировать монитор на кронштейне. Адаптер поставляется с комплектов винтов для крепления адаптера к кронштейну, а также болты для монитора, которые могут пригодиться при установке нового монитора. Адаптер совместим с мониторами, экранами, ТВ и LED-панелями с размерами монтажных отверстий 100х200, 200х100 и 200х200 мм. Адаптер совместим со всеми кронштейнами ONKRON, c размерами VESA-панели 75x75 и 100x100 мм. Адаптер произведён из высококачественной стали холоднокатаной стали SPCC-класса, что обеспечивает его прочность и долговечность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер VESA ONKRON A2G черный - по цене 710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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