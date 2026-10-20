Адаптер VESA ONKRON A2G черный
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Характеристики
Описание товара Адаптер VESA ONKRON A2G черный
Универсальный адаптер ONKRON A2G предназначен для установки мониторов с размерами монтажных отверстий 100х200, 200х100, 200х200 на любой кронштейн ONKRON с VESA-панелью, обладающей монтажными отверстиями 75х75 и 100х100 мм. Адаптер изготовлен из высококачественной стали, что позволяет крепко зафиксировать монитор на кронштейне. Адаптер поставляется с комплектов винтов для крепления адаптера к кронштейну, а также болты для монитора, которые могут пригодиться при установке нового монитора. Адаптер совместим с мониторами, экранами, ТВ и LED-панелями с размерами монтажных отверстий 100х200, 200х100 и 200х200 мм. Адаптер совместим со всеми кронштейнами ONKRON, c размерами VESA-панели 75x75 и 100x100 мм. Адаптер произведён из высококачественной стали холоднокатаной стали SPCC-класса, что обеспечивает его прочность и долговечность.
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