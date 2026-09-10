Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138
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Описание товара Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138
Вот уже порядка 20 лет Каркассон предлагает своим поклонникам на время войти в роль средневековых феодалов, которым предстоит освоить близлежащие земли, взять под контроль торговые пути, захватить пахотные угодья, построить роскошные монастыри и города. В новом издании вас ждет захватывающее приключение. Каркассон заслуженно считается классикой мира настольных развлечений. Игровой процесс весьма прост: вы открываете очередной тайл и размещаете его так, чтобы он не нарушил целостную картинку на поле, соединяя пастбища, дороги и стены городов. Также в процессе игры вы будете размещать миплов в определенных местах на карте, превращая их в крестьян, монахов, рыцарей или разбойников. Чем ближе окончание игры – тем меньше остается свободных карточек в резерве и тем больше появляется вариантов их размещения. Игроки ежеминутно оказываются перед непростым выбором: завершить начатое строительство, нарушить планы противника или же исправить результаты «вражеской диверсии». По мере приближения финала нарастает волнение, эмоции зашкаливают – то, что нужно в увлекательной игре. За счет своей универсальности Каркассон Новое издание прекрасно подойдет и для дружеских или семейных посиделок, и для серьезных турниров. Эта игра считается лучшим выбором для первого знакомства с миром настольных развлечений. Простые правила, быстрый игровой процесс, разнообразие партий, отсутствие открытой агрессии делают ее отличным представителем логических стратегий для широкого круга почитателей. Данное издание включает в себя дополнения Аббат и Река, расширяющие возможности базовой игры.
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