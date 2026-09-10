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Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138

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Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138 - фото 1
Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138 - фото 2
Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138 - фото 3
Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138 - фото 4
Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138 - фото 5
Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138 - фото 6
Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138 - фото 7
Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138 - фото 8
Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
стратегическая, семейная
Возраст
от 7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 5
Количество деталей
135
Среднее время игры, в минутах
35 мин.
  • Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138 - фото 1
  • Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138 - фото 2
  • Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138 - фото 3
  • Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138 - фото 4
  • Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138 - фото 5
  • Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138 - фото 6
  • Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138 - фото 7
  • Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138 - фото 8
  • Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
1 740 руб.  1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 390325
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Характеристики

Бренд
Hobby World
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
стратегическая, семейная
Возраст
от 7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 5
Материал
бумага, картон, дерево
Количество деталей
135
Среднее время игры, в минутах
35 мин.
Комплектация
72 квадрата местности, 1 дорожка подсчёта очков, 40 фишек подданных, правила игры, упаковка.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х5
Вес, г.
620

Описание товара Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138

Вот уже порядка 20 лет Каркассон предлагает своим поклонникам на время войти в роль средневековых феодалов, которым предстоит освоить близлежащие земли, взять под контроль торговые пути, захватить пахотные угодья, построить роскошные монастыри и города. В новом издании вас ждет захватывающее приключение. Каркассон заслуженно считается классикой мира настольных развлечений. Игровой процесс весьма прост: вы открываете очередной тайл и размещаете его так, чтобы он не нарушил целостную картинку на поле, соединяя пастбища, дороги и стены городов. Также в процессе игры вы будете размещать миплов в определенных местах на карте, превращая их в крестьян, монахов, рыцарей или разбойников. Чем ближе окончание игры – тем меньше остается свободных карточек в резерве и тем больше появляется вариантов их размещения. Игроки ежеминутно оказываются перед непростым выбором: завершить начатое строительство, нарушить планы противника или же исправить результаты «вражеской диверсии». По мере приближения финала нарастает волнение, эмоции зашкаливают – то, что нужно в увлекательной игре. За счет своей универсальности Каркассон Новое издание прекрасно подойдет и для дружеских или семейных посиделок, и для серьезных турниров. Эта игра считается лучшим выбором для первого знакомства с миром настольных развлечений. Простые правила, быстрый игровой процесс, разнообразие партий, отсутствие открытой агрессии делают ее отличным представителем логических стратегий для широкого круга почитателей. Данное издание включает в себя дополнения Аббат и Река, расширяющие возможности базовой игры.

Отзывы о товаре Настольная игра Hobby World Каркассон 2019 915138




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Характеристики
Бренд
Hobby World
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
стратегическая, семейная
Возраст
от 7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 5
Материал
бумага, картон, дерево
Количество деталей
135
Среднее время игры, в минутах
35 мин.
Комплектация
72 квадрата местности, 1 дорожка подсчёта очков, 40 фишек подданных, правила игры, упаковка.
Страна производитель
Китай
Описание
Вот уже порядка 20 лет Каркассон предлагает своим поклонникам на время войти в роль средневековых феодалов, которым предстоит освоить близлежащие земли, взять под контроль торговые пути, захватить пахотные угодья, построить роскошные монастыри и города. В новом издании вас ждет захватывающее приключение. Каркассон заслуженно считается классикой мира настольных развлечений. Игровой процесс весьма прост: вы открываете очередной тайл и размещаете его так, чтобы он не нарушил целостную картинку на поле, соединяя пастбища, дороги и стены городов. Также в процессе игры вы будете размещать миплов в определенных местах на карте, превращая их в крестьян, монахов, рыцарей или разбойников. Чем ближе окончание игры – тем меньше остается свободных карточек в резерве и тем больше появляется вариантов их размещения. Игроки ежеминутно оказываются перед непростым выбором: завершить начатое строительство, нарушить планы противника или же исправить результаты «вражеской диверсии». По мере приближения финала нарастает волнение, эмоции зашкаливают – то, что нужно в увлекательной игре. За счет своей универсальности Каркассон Новое издание прекрасно подойдет и для дружеских или семейных посиделок, и для серьезных турниров. Эта игра считается лучшим выбором для первого знакомства с миром настольных развлечений. Простые правила, быстрый игровой процесс, разнообразие партий, отсутствие открытой агрессии делают ее отличным представителем логических стратегий для широкого круга почитателей. Данное издание включает в себя дополнения Аббат и Река, расширяющие возможности базовой игры.
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