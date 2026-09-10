Крепление-присоска Manfrotto MCUPVR VR Pump Cup
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для стоек
Максимальная нагрузка, кг
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384555
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для стоек
Максимальная нагрузка, кг
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х7х6
Вес, кг.
1.3
Описание товара Крепление-присоска Manfrotto MCUPVR VR Pump Cup
Присоска серии VR идеально подходит для использования на любой плоской непористой поверхности. Она поставляется в комплекте со спигот-адаптером 5/8, выполненным из прочной, легкой латуни, которая со временем не будет ржаветь или изнашиваться. Двухсторонняя конструкция спигот-адаптера обеспечивает универсальность выбора между креплениями 1/4 или 3/8 в соответствии с аксессуаром, который вы используете в комбинации с присоской.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Аксессуары для стоек
Максимальная нагрузка, кг
2
Страна производитель
Китай
Присоска серии VR идеально подходит для использования на любой плоской непористой поверхности. Она поставляется в комплекте со спигот-адаптером 5/8, выполненным из прочной, легкой латуни, которая со временем не будет ржаветь или изнашиваться. Двухсторонняя конструкция спигот-адаптера обеспечивает универсальность выбора между креплениями 1/4 или 3/8 в соответствии с аксессуаром, который вы используете в комбинации с присоской.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Крепление-присоска Manfrotto MCUPVR VR Pump Cup - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Крепление-присоска Manfrotto MCUPVR VR Pump Cup