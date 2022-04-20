Мобильный телефон INOI 249 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
В наличии
Код товара: 378445
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
960 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
190
Описание товара Мобильный телефон INOI 249 Black
Закругленный корпус, большая батарея, а также встроенная функция Power Bank, которая позволяет подзарядить любые устройства через USB Type-A.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 500 руб.375 руб. в СплитМобильный телефон INOI 288s SILVER
-
В наличииЦена 1 570 руб.393 руб. в СплитМобильный телефон INOI 244 Modern Plus 4G Black
-
В наличииЦена 2 000 руб.500 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X240 Black
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X700 Red
-
В наличииЦена 2 820 руб.705 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X280 Black
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X680 Dark Grey
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X800 Black
-
В наличииЦена 5 750 руб.1438 руб. в СплитМобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK
Закругленный корпус, большая батарея, а также встроенная функция Power Bank, которая позволяет подзарядить любые устройства через USB Type-A.
Достоинства:
громкий, удобный телефон..
Недостатки:
здесь все понятно что камера не о чем . но она мне не требуется)))
Комментарий:
прост в обращении, ничего лишнего .для работы самое то что нужно позвонить и написать смс. батарею держит отлично.
Достоинства:
Не скользит в руке, фонарик., громкий звук
Недостатки:
Не понял как поставить свою мелодию на звонок
Комментарий:
Приобрел пару месяцев назад, ничего плохого об этой модели сказать не могу, функции свои все выполняет. Прием антены отличный, кнопки мягкие мне очень нравятся. Динамик, из которого голос слышен, на максимальной громкости подхрипывает, но я не глухой, так что на максимум не ставлю. Дам 4 звезды этому аппарату..
Достоинства:
Качество сборки. Батарея
Недостатки:
Песню свою на звонок не поставить
Комментарий:
Гоняю с ним пару месяцев, купила как дополнительную звонилку. До него была нокиа, так она глючила со страшной силой постоянно какие проблемы с сим картами, я поддержу сотовых операторов задолбала. С эти же малышом таких проблем не наблюдается.. Звонит громко, при разговоре хрипов не слышно( как было в нокии). Сеть везде ловит, батарейку держит хорошо..
Достоинства:
Крупный, громкий и надёжный. Прост в обращении..
Недостатки:
Все кроме камеры.
Комментарий:
Нормальный телефон. Про аккумулятор ничего не могу плохого сказать, неделю свободно держит. Кривых мест в меню не встретил.
Достоинства:
Громкий звук.
Недостатки:
Один рисунок рабочего стола, новый никак не поставить и этот не убрать. Парочка мелодий звонка.
Комментарий:
Слышно и мелодию вызова в любой ситуации, и говорить можно при любом шуме. Вызывает ощущение надежности. Люблю этого малыша кнопочного..
Мобильный телефон INOI 249 Black - по цене 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный телефон INOI 249 Black
Достоинства:
громкий, удобный телефон..
Недостатки:
здесь все понятно что камера не о чем . но она мне не требуется)))
Комментарий:
прост в обращении, ничего лишнего .для работы самое то что нужно позвонить и написать смс. батарею держит отлично.
Достоинства:
Не скользит в руке, фонарик., громкий звук
Недостатки:
Не понял как поставить свою мелодию на звонок
Комментарий:
Приобрел пару месяцев назад, ничего плохого об этой модели сказать не могу, функции свои все выполняет. Прием антены отличный, кнопки мягкие мне очень нравятся. Динамик, из которого голос слышен, на максимальной громкости подхрипывает, но я не глухой, так что на максимум не ставлю. Дам 4 звезды этому аппарату..
Достоинства:
Качество сборки. Батарея
Недостатки:
Песню свою на звонок не поставить
Комментарий:
Гоняю с ним пару месяцев, купила как дополнительную звонилку. До него была нокиа, так она глючила со страшной силой постоянно какие проблемы с сим картами, я поддержу сотовых операторов задолбала. С эти же малышом таких проблем не наблюдается.. Звонит громко, при разговоре хрипов не слышно( как было в нокии). Сеть везде ловит, батарейку держит хорошо..
Достоинства:
Крупный, громкий и надёжный. Прост в обращении..
Недостатки:
Все кроме камеры.
Комментарий:
Нормальный телефон. Про аккумулятор ничего не могу плохого сказать, неделю свободно держит. Кривых мест в меню не встретил.
Достоинства:
Громкий звук.
Недостатки:
Один рисунок рабочего стола, новый никак не поставить и этот не убрать. Парочка мелодий звонка.
Комментарий:
Слышно и мелодию вызова в любой ситуации, и говорить можно при любом шуме. Вызывает ощущение надежности. Люблю этого малыша кнопочного..