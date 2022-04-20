Top.Mail.Ru
Мобильный телефон INOI 249 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон INOI 249 Black

5 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Мобильный телефон INOI 249 Black - фото 1
Мобильный телефон INOI 249 Black - фото 2
Мобильный телефон INOI 249 Black - фото 3
Мобильный телефон INOI 249 Black - фото 4
Мобильный телефон INOI 249 Black - фото 5
Мобильный телефон INOI 249 Black - фото 6
Мобильный телефон INOI 249 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
  • Мобильный телефон INOI 249 Black - фото 1
  • Мобильный телефон INOI 249 Black - фото 2
  • Мобильный телефон INOI 249 Black - фото 3
  • Мобильный телефон INOI 249 Black - фото 4
  • Мобильный телефон INOI 249 Black - фото 5
  • Мобильный телефон INOI 249 Black - фото 6
  • Мобильный телефон INOI 249 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 378445
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мобильный телефон INOI 249 Black
960 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
INOI
Тип товара
Кнопочные телефоны
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
190

Описание товара Мобильный телефон INOI 249 Black

Закругленный корпус, большая батарея, а также встроенная функция Power Bank, которая позволяет подзарядить любые устройства через USB Type-A.

Отзывы о товаре Мобильный телефон INOI 249 Black

20.04.2022
андрей

Достоинства:
громкий, удобный телефон..

Недостатки:
здесь все понятно что камера не о чем . но она мне не требуется)))

Комментарий:
прост в обращении, ничего лишнего .для работы самое то что нужно позвонить и написать смс. батарею держит отлично.
19.04.2022
Виктор Ярославович

Достоинства:
Не скользит в руке, фонарик., громкий звук

Недостатки:
Не понял как поставить свою мелодию на звонок

Комментарий:
Приобрел пару месяцев назад, ничего плохого об этой модели сказать не могу, функции свои все выполняет. Прием антены отличный, кнопки мягкие мне очень нравятся. Динамик, из которого голос слышен, на максимальной громкости подхрипывает, но я не глухой, так что на максимум не ставлю. Дам 4 звезды этому аппарату..
18.04.2022
Маруся Черных

Достоинства:
Качество сборки. Батарея

Недостатки:
Песню свою на звонок не поставить

Комментарий:
Гоняю с ним пару месяцев, купила как дополнительную звонилку. До него была нокиа, так она глючила со страшной силой постоянно какие проблемы с сим картами, я поддержу сотовых операторов задолбала. С эти же малышом таких проблем не наблюдается.. Звонит громко, при разговоре хрипов не слышно( как было в нокии). Сеть везде ловит, батарейку держит хорошо..
15.04.2022
Денис Жаров

Достоинства:
Крупный, громкий и надёжный. Прост в обращении..

Недостатки:
Все кроме камеры.

Комментарий:
Нормальный телефон. Про аккумулятор ничего не могу плохого сказать, неделю свободно держит. Кривых мест в меню не встретил.
23.03.2022
Ленчик

Достоинства:
Громкий звук.

Недостатки:
Один рисунок рабочего стола, новый никак не поставить и этот не убрать. Парочка мелодий звонка.

Комментарий:
Слышно и мелодию вызова в любой ситуации, и говорить можно при любом шуме. Вызывает ощущение надежности. Люблю этого малыша кнопочного..



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
INOI
Тип товара
Кнопочные телефоны
Описание
Закругленный корпус, большая батарея, а также встроенная функция Power Bank, которая позволяет подзарядить любые устройства через USB Type-A.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
20.04.2022
андрей

Достоинства:
громкий, удобный телефон..

Недостатки:
здесь все понятно что камера не о чем . но она мне не требуется)))

Комментарий:
прост в обращении, ничего лишнего .для работы самое то что нужно позвонить и написать смс. батарею держит отлично.
19.04.2022
Виктор Ярославович

Достоинства:
Не скользит в руке, фонарик., громкий звук

Недостатки:
Не понял как поставить свою мелодию на звонок

Комментарий:
Приобрел пару месяцев назад, ничего плохого об этой модели сказать не могу, функции свои все выполняет. Прием антены отличный, кнопки мягкие мне очень нравятся. Динамик, из которого голос слышен, на максимальной громкости подхрипывает, но я не глухой, так что на максимум не ставлю. Дам 4 звезды этому аппарату..
18.04.2022
Маруся Черных

Достоинства:
Качество сборки. Батарея

Недостатки:
Песню свою на звонок не поставить

Комментарий:
Гоняю с ним пару месяцев, купила как дополнительную звонилку. До него была нокиа, так она глючила со страшной силой постоянно какие проблемы с сим картами, я поддержу сотовых операторов задолбала. С эти же малышом таких проблем не наблюдается.. Звонит громко, при разговоре хрипов не слышно( как было в нокии). Сеть везде ловит, батарейку держит хорошо..
15.04.2022
Денис Жаров

Достоинства:
Крупный, громкий и надёжный. Прост в обращении..

Недостатки:
Все кроме камеры.

Комментарий:
Нормальный телефон. Про аккумулятор ничего не могу плохого сказать, неделю свободно держит. Кривых мест в меню не встретил.
23.03.2022
Ленчик

Достоинства:
Громкий звук.

Недостатки:
Один рисунок рабочего стола, новый никак не поставить и этот не убрать. Парочка мелодий звонка.

Комментарий:
Слышно и мелодию вызова в любой ситуации, и говорить можно при любом шуме. Вызывает ощущение надежности. Люблю этого малыша кнопочного..


Мобильный телефон INOI 249 Black - по цене 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...