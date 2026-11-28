Кофеварка капельная Scarlett SC-CM33018 600Вт черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Капельные кофеварки
Тип используемого кофе
молотый
Основной цвет
черный
Мощность
600 Вт
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб.
В наличии
Код товара: 366032
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 440 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Капельные кофеварки
Объем
0,75 л
Прочее
мерная ложка в комплекте
Страна производства
Китай
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
черный
Длина сетевого шнура
0.8
Мощность
600 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Подогрев чашек
нет
Функции и особенности
противокапельная система, съемный многоразовый фильтр, индикатор уровня воды, индикация включения
Таймер
нет
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка крепости кофе
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х15
Вес, кг.
2.48
Описание товара Кофеварка капельная Scarlett SC-CM33018 600Вт черный
Кофеварка SC-CM33018 мощностью 600 Вт выполнена в классическом черном цвете. Компактные размеры кофеварки позволят ей поместиться на даже самой малогабаритной кухне. Многоразовый фильтр, удобная шкала контроля уровня воды, световой индикатор работы- упростят эксплуатацию прибора. Система предотвращения протекания кофе позаботится о чистоте вашего стола. Встроенная плита подогрева сохраняет кофе горячим и позволяет сохранять вкус напитка дольше.
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Бренд
Тип товара
Капельные кофеварки
Объем
0,75 л
Прочее
мерная ложка в комплекте
Страна производства
Китай
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
черный
Длина сетевого шнура
0.8
Мощность
600 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Развернуть
Подогрев чашек
нет
Функции и особенности
противокапельная система, съемный многоразовый фильтр, индикатор уровня воды, индикация включения
Таймер
нет
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка крепости кофе
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Кофеварка SC-CM33018 мощностью 600 Вт выполнена в классическом черном цвете. Компактные размеры кофеварки позволят ей поместиться на даже самой малогабаритной кухне. Многоразовый фильтр, удобная шкала контроля уровня воды, световой индикатор работы- упростят эксплуатацию прибора. Система предотвращения протекания кофе позаботится о чистоте вашего стола. Встроенная плита подогрева сохраняет кофе горячим и позволяет сохранять вкус напитка дольше.
Кофеварка капельная Scarlett SC-CM33018 600Вт черный - стоимость товара 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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