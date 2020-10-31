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Дрель аккумуляторная Makita DDF451RFE

Артикул: 36587
Дрель аккумуляторная Makita DDF451RFE
26 450 руб. 
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+ 459 КэтКоинов
Артикул: 36587
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 409 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараДрель аккумуляторная
Тип патронабыстрозажимной
Комплектациязарядное устройство
Комплектациякейс
Комплектациядва аккумулятора
Комплектациядополнительная рукоятка
Вес, кг2.1 кг
безударная дрель-шуруповерт, быстрозажимной патрон, диаметр патрона 1.5 - 13 мм, питание от аккумулятора, вес 2.1 кг


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Самовывоз невозможен
Дрель аккумуляторная Makita DDF451RFE - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 26450 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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