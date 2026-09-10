Сменные резиновые ножки Gitzo GSF33 33мм, 3шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361429
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х10х4
Вес, г.
100
Описание товара Сменные резиновые ножки Gitzo GSF33 33мм, 3шт
Резиновая ножка Gitzo GSF33 33 мм (комплект из 3 ножек) — стандартная модель, также предлагается в качестве удобного аксессуара для штатива для обеспечения стабильности на различных поверхностях, включая скользкие полы. Эти высокопрочные резиновые ножки имеют диаметр 33 миллиметров и совместимы со всеми штативами Gitzo с винтовой резьбой 3/8 на окончании ног. GSF33 заменяет GS5030.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Резиновая ножка Gitzo GSF33 33 мм (комплект из 3 ножек) — стандартная модель, также предлагается в качестве удобного аксессуара для штатива для обеспечения стабильности на различных поверхностях, включая скользкие полы. Эти высокопрочные резиновые ножки имеют диаметр 33 миллиметров и совместимы со всеми штативами Gitzo с винтовой резьбой 3/8 на окончании ног. GSF33 заменяет GS5030.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Сменные резиновые ножки Gitzo GSF33 33мм, 3шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сменные резиновые ножки Gitzo GSF33 33мм, 3шт