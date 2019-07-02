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Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 190ПРОФ

(1)
Артикул: 35672
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 190ПРОФ
19 690 руб. 

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17 910 руб. 

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Артикул: 35672
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 282 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараСварочный аппарат инверторный
Продолжительность включения при максимальном токе70%
Рекомендуемая мощность генератора4.60 кВт
Степень защитыIP21
Температурный диапазон работыот 40°C до -10°C
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиручная дуговая (MMA)
Форсаж дугиесть
сварочный инвертор, типы сварки: ручная дуговая (MMA), макс. сварочный ток: 190 А (MMA), диаметр электрода: 5 мм, антиприлипание, горячий старт


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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02.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Хорошая сварка ребята советую

Самовывоз невозможен
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 190ПРОФ - купить по цене 19690 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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