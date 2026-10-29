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Нивелир оптический RGK N-32 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нивелир оптический RGK N-32

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Нивелир оптический RGK N-32 - фото 1
Нивелир оптический RGK N-32 - фото 2
Нивелир оптический RGK N-32 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нивелир оптический
  • Нивелир оптический RGK N-32 - фото 1
  • Нивелир оптический RGK N-32 - фото 2
  • Нивелир оптический RGK N-32 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 230 руб. 
Начислим 292 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347797
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Нивелир оптический RGK N-32
18 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rgk
Тип товара
Нивелир оптический
Размеры в упаковке, см
29х19х19
Вес, кг.
2.78

Описание товара Нивелир оптический RGK N-32

Профессиональный оптический нивелир RGK N-32 обеспечивает высокую точность: средняя квадратическая ошибка на километр двойного хода составляет всего 1 мм, что позволяет отнести N-32 к классу точных нивелиров. Оптика прибора обеспечивает чёткое прямое изображение с 32-кратным увеличением с комфортом для оператора. Благодаря своим характеристикам, прибор универсален и может эффективно использоваться при проектировании, строительстве зданий и прокладке дорог, а надёжный корпус нивелира защитит его от попадания пыли, влаги и случайных ударов.

Отзывы о товаре Нивелир оптический RGK N-32




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Rgk
Тип товара
Нивелир оптический
Описание
Профессиональный оптический нивелир RGK N-32 обеспечивает высокую точность: средняя квадратическая ошибка на километр двойного хода составляет всего 1 мм, что позволяет отнести N-32 к классу точных нивелиров. Оптика прибора обеспечивает чёткое прямое изображение с 32-кратным увеличением с комфортом для оператора. Благодаря своим характеристикам, прибор универсален и может эффективно использоваться при проектировании, строительстве зданий и прокладке дорог, а надёжный корпус нивелира защитит его от попадания пыли, влаги и случайных ударов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелир оптический RGK N-32 – стоимость товара 18230 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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