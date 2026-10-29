Бокорезы Kraftool 220017-8-15 Kraft-Mini
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Характеристики
Тип товара
Бокорезы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
В наличии
Код товара: 347039
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 520 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х8х2
Вес, г.
157
Описание товара Бокорезы Kraftool 220017-8-15 Kraft-Mini
Бокорезы Kraftool KRAFT-MINI 150 мм 220017-8-15 предназначены для разрезания проволоки и проводов. Они выполнены из хромованадиевой стали, благодаря чему имеют повышенную прочность и долгий срок службы. Поверхность губок и режущих кромок закалена токами высокой частоты, что обеспечивает высокий рабочий ресурс. Противоскользящая поверхность рукояток гарантирует надежный захват. Для дополнительного удобства предусмотрена встроенная пружина.
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Бокорезы Kraftool KRAFT-MINI 150 мм 220017-8-15 предназначены для разрезания проволоки и проводов. Они выполнены из хромованадиевой стали, благодаря чему имеют повышенную прочность и долгий срок службы. Поверхность губок и режущих кромок закалена токами высокой частоты, что обеспечивает высокий рабочий ресурс. Противоскользящая поверхность рукояток гарантирует надежный захват. Для дополнительного удобства предусмотрена встроенная пружина.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Бокорезы Kraftool 220017-8-15 Kraft-Mini - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1520 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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