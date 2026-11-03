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Бокорезы NWS 134-69-160 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бокорезы NWS 134-69-160

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Бокорезы NWS 134-69-160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346995
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Бокорезы NWS 134-69-160
2 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NWS
Тип товара
Размеры в упаковке, см
17х4х2
Вес, г.
102

Описание товара Бокорезы NWS 134-69-160

Профессиональные бокорезы модели 134-69-160 от известного производителя инструментов NWS станут отличным дополнением к инструментальному арсеналу любого мастера. Изготовленные из кованной инструментальной стали бокорезы обладают повышенной износоустойчивостью, и как результат длительным сроком службы. Высокоточные режущие кромки произведены прецизионными с дополнительной индуктивной закалкой. Такой инструмент станет настоящим помощником для мастера как в бытовом использовании, так и на профессиональном поприще. Малое усилие благодаря оптимальному передаточному соотношению рычагов добавит удобства при работе с этим инструментом.



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Отзывы о товаре Бокорезы NWS 134-69-160




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NWS
Тип товара
Описание
Профессиональные бокорезы модели 134-69-160 от известного производителя инструментов NWS станут отличным дополнением к инструментальному арсеналу любого мастера. Изготовленные из кованной инструментальной стали бокорезы обладают повышенной износоустойчивостью, и как результат длительным сроком службы. Высокоточные режущие кромки произведены прецизионными с дополнительной индуктивной закалкой. Такой инструмент станет настоящим помощником для мастера как в бытовом использовании, так и на профессиональном поприще. Малое усилие благодаря оптимальному передаточному соотношению рычагов добавит удобства при работе с этим инструментом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы NWS 134-69-160 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2960 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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