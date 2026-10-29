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Бокорезы Felo 59101440 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бокорезы Felo 59101440

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы Felo 59101440 - фото 1
  • Бокорезы Felo 59101440 - фото 2
  • Бокорезы Felo 59101440 - фото 3
  • Бокорезы Felo 59101440 - фото 4
  • Бокорезы Felo 59101440 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346990
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бокорезы Felo 59101440
2 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Felo
Тип товара
Бокорезы
Размеры в упаковке, см
16х15х5
Вес, г.
160

Описание товара Бокорезы Felo 59101440

Бокорезы 145 мм Felo 59101440 — ручной инструмент для перекусывания проволоки и проводов на производстве или в быту. Рабочая часть выполнена из закаленной в масле хромванадиевой стали, благодаря чему инструмент отличается повышенной прочностью. Бокорезы имеют диэлектрическое покрытие, поэтому подходят для работ под напряжением. Эргономичные ручки выполнены из двухкомпонентного пластика, обладающего противоскользящим свойством.



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Отзывы о товаре Бокорезы Felo 59101440




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Характеристики
Бренд
Felo
Тип товара
Бокорезы
Описание
Бокорезы 145 мм Felo 59101440 — ручной инструмент для перекусывания проволоки и проводов на производстве или в быту. Рабочая часть выполнена из закаленной в масле хромванадиевой стали, благодаря чему инструмент отличается повышенной прочностью. Бокорезы имеют диэлектрическое покрытие, поэтому подходят для работ под напряжением. Эргономичные ручки выполнены из двухкомпонентного пластика, обладающего противоскользящим свойством.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы Felo 59101440 - этот товар вы можете купить по цене 2800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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