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Бокорезы NWS 134-69-180 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бокорезы NWS 134-69-180

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Бокорезы NWS 134-69-180 - фото 1
Бокорезы NWS 134-69-180 - фото 2
Бокорезы NWS 134-69-180 - фото 3
Бокорезы NWS 134-69-180 - фото 4
Бокорезы NWS 134-69-180 - фото 5
Бокорезы NWS 134-69-180 - фото 6
Бокорезы NWS 134-69-180 - фото 7
Бокорезы NWS 134-69-180 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы NWS 134-69-180 - фото 1
  • Бокорезы NWS 134-69-180 - фото 2
  • Бокорезы NWS 134-69-180 - фото 3
  • Бокорезы NWS 134-69-180 - фото 4
  • Бокорезы NWS 134-69-180 - фото 5
  • Бокорезы NWS 134-69-180 - фото 6
  • Бокорезы NWS 134-69-180 - фото 7
  • Бокорезы NWS 134-69-180 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346937
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бокорезы NWS 134-69-180
3 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NWS
Тип товара
Бокорезы
Размеры в упаковке, см
19х5х3
Вес, г.
252

Описание товара Бокорезы NWS 134-69-180

Бокорезы 180 мм, С7.0, Н2.5, К13.0 NWS 134-69-180 широко используется для перекусывания мягкой и твердой проволоки. Инструмент обладает высоким качеством, подходит для работы в профессиональной сфере деятельности. Бокорезы просты и удобны в применении, усиленная конструкция и оптимальная рычажная передача способствуют более легкому рабочему процессу без риска переутомления кисти руки оператора. Инструмент удобно лежит в руке и не выскальзывает за счет эргономичного многокомпонентнго покрытия SoftGripp. Изделие прослужит долгий срок даже при частых и интенсивных нагрузках, его рабочая часть полностью выполнена из кованой инструментальной стали, закаленной в масле



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Бокорезы NWS 134-69-180




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NWS
Тип товара
Бокорезы
Описание
Бокорезы 180 мм, С7.0, Н2.5, К13.0 NWS 134-69-180 широко используется для перекусывания мягкой и твердой проволоки. Инструмент обладает высоким качеством, подходит для работы в профессиональной сфере деятельности. Бокорезы просты и удобны в применении, усиленная конструкция и оптимальная рычажная передача способствуют более легкому рабочему процессу без риска переутомления кисти руки оператора. Инструмент удобно лежит в руке и не выскальзывает за счет эргономичного многокомпонентнго покрытия SoftGripp. Изделие прослужит долгий срок даже при частых и интенсивных нагрузках, его рабочая часть полностью выполнена из кованой инструментальной стали, закаленной в масле


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы NWS 134-69-180 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3130 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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