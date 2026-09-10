Мини-печь Великие Реки Воронеж-5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
мини-печь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 327058
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
61х48х38
Вес, кг.
3.66
Описание товара Мини-печь Великие Реки Воронеж-5
Компактный размер, быстрый нагрев, широкий функционал: гриль, выпекание, разогрев, приготовление тостов, съемный поддон для крошек, мощность 900 Вт, объем духовки 9 л, таймер на 60 минут, терморегулятор 100 - 240 С, Два кварцевых нагревательных элемента, индикатор сети, ручка и корпус из нержавеющей стали.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие
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Компактный размер, быстрый нагрев, широкий функционал: гриль, выпекание, разогрев, приготовление тостов, съемный поддон для крошек, мощность 900 Вт, объем духовки 9 л, таймер на 60 минут, терморегулятор 100 - 240 С, Два кварцевых нагревательных элемента, индикатор сети, ручка и корпус из нержавеющей стали.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие
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