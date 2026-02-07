Брелок для сигнализации StarLine A96
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Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%5 380 руб. 5 500 руб.
В наличии
Код товара: 306674
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 380 руб. -2%
5 500 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х2
Вес, г.
150
Описание товара Брелок для сигнализации StarLine A96
Брелок с ЖК-дисплеем для автосигнализаций StarLine A96 и StarLine A66. С помощью данного брелока можно управлять сигнализацией, настраивать ее, а также получать тревожные и сервисные уведомления.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Брелок с ЖК-дисплеем для автосигнализаций StarLine A96 и StarLine A66. С помощью данного брелока можно управлять сигнализацией, настраивать ее, а также получать тревожные и сервисные уведомления.
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно подходит к моему брелоку.На ощупь приятный. Без запаха.Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Быстро пришел, всё хорошо только окошко кривовато,но это не критично.
Достоинства:
Комментарий:
неожидал что так понравится .давно надо было купить.спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
Хороший недорогой чехол, подошел идеально. Кнопки нажимаются хорошо, к покупке рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
хороший чехол, мягкий,посмотрим сколько прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чехол. За полгода и пользования ничего не порвалось, не протерлось и не отвалилось. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Плотно садится, и не увеличивает размер особо, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Удобный чехол, пачкается, но не сильно. Ничего лишнего, как и хотела. Приятно держать в руке
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чехол, все понравилось, все как в описании
Достоинства:
Комментарий:
После полугода использования с чехлом все хорошо. Не порвался, не протёрся, рисунки не стёрлись, при замене батареек не растянулся, при падении защищает экран брелка. В целом качественный товар.
Достоинства:
Комментарий:
хороший чехол. взял в такой же расцветке чехол на ключ.
Достоинства:
Комментарий:
Нашел ещё для заводского ключа чехол в том же стиле, круто смотрится
Брелок для сигнализации StarLine A96 - по цене 5380 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Брелок для сигнализации StarLine A96
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно подходит к моему брелоку.На ощупь приятный. Без запаха.Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Быстро пришел, всё хорошо только окошко кривовато,но это не критично.
Достоинства:
Комментарий:
неожидал что так понравится .давно надо было купить.спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
Хороший недорогой чехол, подошел идеально. Кнопки нажимаются хорошо, к покупке рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
хороший чехол, мягкий,посмотрим сколько прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чехол. За полгода и пользования ничего не порвалось, не протерлось и не отвалилось. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Плотно садится, и не увеличивает размер особо, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Удобный чехол, пачкается, но не сильно. Ничего лишнего, как и хотела. Приятно держать в руке
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чехол, все понравилось, все как в описании
Достоинства:
Комментарий:
После полугода использования с чехлом все хорошо. Не порвался, не протёрся, рисунки не стёрлись, при замене батареек не растянулся, при падении защищает экран брелка. В целом качественный товар.
Достоинства:
Комментарий:
хороший чехол. взял в такой же расцветке чехол на ключ.
Достоинства:
Комментарий:
Нашел ещё для заводского ключа чехол в том же стиле, круто смотрится