Top.Mail.Ru
Брелок для сигнализации StarLine A96 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Брелок для сигнализации StarLine A96

12 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Брелок для сигнализации StarLine A96 - фото 1
Брелок для сигнализации StarLine A96 - фото 2
Брелок для сигнализации StarLine A96 - фото 3
Брелок для сигнализации StarLine A96 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Брелок для сигнализации StarLine A96 - фото 1
  • Брелок для сигнализации StarLine A96 - фото 2
  • Брелок для сигнализации StarLine A96 - фото 3
  • Брелок для сигнализации StarLine A96 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
5 380 руб.  5 500 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 306674
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Брелок для сигнализации StarLine A96
5 380 руб. -2%
5 500 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STARLINE
Тип товара
Комплектующие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х2
Вес, г.
150

Описание товара Брелок для сигнализации StarLine A96

Брелок с ЖК-дисплеем для автосигнализаций StarLine A96 и StarLine A66. С помощью данного брелока можно управлять сигнализацией, настраивать ее, а также получать тревожные и сервисные уведомления.

Отзывы о товаре Брелок для сигнализации StarLine A96

Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Ларина Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно подходит к моему брелоку.На ощупь приятный. Без запаха.Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро пришел, всё хорошо только окошко кривовато,но это не критично.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
неожидал что так понравится .давно надо было купить.спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший недорогой чехол, подошел идеально. Кнопки нажимаются хорошо, к покупке рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
николай к.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чехол, мягкий,посмотрим сколько прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чехол. За полгода и пользования ничего не порвалось, не протерлось и не отвалилось. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Магомед С.

Достоинства:


Комментарий:
Плотно садится, и не увеличивает размер особо, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Анастасия О.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный чехол, пачкается, но не сильно. Ничего лишнего, как и хотела. Приятно держать в руке
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чехол, все понравилось, все как в описании
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Иван О.

Достоинства:


Комментарий:
После полугода использования с чехлом все хорошо. Не порвался, не протёрся, рисунки не стёрлись, при замене батареек не растянулся, при падении защищает экран брелка. В целом качественный товар.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Александр

Достоинства:


Комментарий:
хороший чехол. взял в такой же расцветке чехол на ключ.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Флорит К.

Достоинства:


Комментарий:
Нашел ещё для заводского ключа чехол в том же стиле, круто смотрится



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
STARLINE
Тип товара
Комплектующие
Страна производитель
Китай
Описание
Брелок с ЖК-дисплеем для автосигнализаций StarLine A96 и StarLine A66. С помощью данного брелока можно управлять сигнализацией, настраивать ее, а также получать тревожные и сервисные уведомления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Ларина Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно подходит к моему брелоку.На ощупь приятный. Без запаха.Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро пришел, всё хорошо только окошко кривовато,но это не критично.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
неожидал что так понравится .давно надо было купить.спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший недорогой чехол, подошел идеально. Кнопки нажимаются хорошо, к покупке рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
николай к.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чехол, мягкий,посмотрим сколько прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чехол. За полгода и пользования ничего не порвалось, не протерлось и не отвалилось. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Магомед С.

Достоинства:


Комментарий:
Плотно садится, и не увеличивает размер особо, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Анастасия О.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный чехол, пачкается, но не сильно. Ничего лишнего, как и хотела. Приятно держать в руке
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чехол, все понравилось, все как в описании
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Иван О.

Достоинства:


Комментарий:
После полугода использования с чехлом все хорошо. Не порвался, не протёрся, рисунки не стёрлись, при замене батареек не растянулся, при падении защищает экран брелка. В целом качественный товар.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Александр

Достоинства:


Комментарий:
хороший чехол. взял в такой же расцветке чехол на ключ.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Флорит К.

Достоинства:


Комментарий:
Нашел ещё для заводского ключа чехол в том же стиле, круто смотрится


Брелок для сигнализации StarLine A96 - по цене 5380 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...