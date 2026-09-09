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Скарификатор Champion ESC1840 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Скарификатор Champion ESC1840

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Скарификатор Champion ESC1840 - фото 1
Скарификатор Champion ESC1840 - фото 2
Скарификатор Champion ESC1840 - фото 3
Скарификатор Champion ESC1840 - фото 4
Скарификатор Champion ESC1840 - фото 5
Скарификатор Champion ESC1840 - фото 6
Скарификатор Champion ESC1840 - фото 7
Скарификатор Champion ESC1840 - фото 8
Скарификатор Champion ESC1840 - фото 9
Скарификатор Champion ESC1840 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Скарификатор
  • Скарификатор Champion ESC1840 - фото 1
  • Скарификатор Champion ESC1840 - фото 2
  • Скарификатор Champion ESC1840 - фото 3
  • Скарификатор Champion ESC1840 - фото 4
  • Скарификатор Champion ESC1840 - фото 5
  • Скарификатор Champion ESC1840 - фото 6
  • Скарификатор Champion ESC1840 - фото 7
  • Скарификатор Champion ESC1840 - фото 8
  • Скарификатор Champion ESC1840 - фото 9
  • Скарификатор Champion ESC1840 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
15 990 руб.  17 488 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 272864
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Скарификатор
Размеры в упаковке, см
60х50х37
Вес, кг.
18.75

Описание товара Скарификатор Champion ESC1840

Скарификатор Champion ESC1840 оптимизирован для бытового применения и станет надежной техникой для ухода за газоном на приусадебных дачных участках. Благодаря скарификационному валику он обеспечивает эффективное устранение засохшей травы, мусора, мха. В свою очередь, аэрирующий валик за счет прорезания газона снижает уплотнение почвы, а также улучшает поступление воздуха и необходимых веществ к корням. Champion ESC1840 характеризуется шириной обработки 400 мм, 4 режимами регулировки и текстильным травосборником емкостью 55 л. Конструкция со складной рукояткой гарантирует комфортное перемещение оборудования и удобство при хранении.

Отзывы о товаре Скарификатор Champion ESC1840




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Скарификатор
Описание
Скарификатор Champion ESC1840 оптимизирован для бытового применения и станет надежной техникой для ухода за газоном на приусадебных дачных участках. Благодаря скарификационному валику он обеспечивает эффективное устранение засохшей травы, мусора, мха. В свою очередь, аэрирующий валик за счет прорезания газона снижает уплотнение почвы, а также улучшает поступление воздуха и необходимых веществ к корням. Champion ESC1840 характеризуется шириной обработки 400 мм, 4 режимами регулировки и текстильным травосборником емкостью 55 л. Конструкция со складной рукояткой гарантирует комфортное перемещение оборудования и удобство при хранении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скарификатор Champion ESC1840 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 15990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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