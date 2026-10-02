Пароварка Kitfort КТ-2035
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пароварки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 660 руб.
В наличии
Код товара: 272333
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 660 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пароварки
Материал корпуса
пластик
Максимальная потребляемая мощность
600
Объём резервуара для воды
1
Объем паровых корзин
1.6
Материал паровых корзин
нержавеющая сталь
Цвет
белый, серебристый
Тип управления
электронное
Количество ярусов
5
Индикация включения
Да
Индикатор уровня воды
нет
Долив воды во время приготовления
да
Чаша для риса
нет
Углубления для варки яиц
Да
Таймер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х27х27
Вес, кг.
3.15
Описание товара Пароварка Kitfort КТ-2035
Пароварка Kitfort КТ-2035
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Пароварки
Материал корпуса
пластик
Максимальная потребляемая мощность
600
Объём резервуара для воды
1
Объем паровых корзин
1.6
Материал паровых корзин
нержавеющая сталь
Цвет
белый, серебристый
Тип управления
электронное
Количество ярусов
5
Индикация включения
Да
Индикатор уровня воды
нет
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Долив воды во время приготовления
да
Чаша для риса
нет
Углубления для варки яиц
Да
Таймер
да
Страна производитель
Китай
Пароварка Kitfort КТ-2035
Пароварка Kitfort КТ-2035 - стоимость товара 7660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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