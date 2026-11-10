Водонагреватель проточный Thermex Surf 6000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
В наличии
Код товара: 270224
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 990 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х20х11
Вес, кг.
1.12
Описание товара Водонагреватель проточный Thermex Surf 6000
Проточный водонагреватель. Способ крепления: настенный. В комплекте душевая насадка, шланг для душа.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Проточный водонагреватель. Способ крепления: настенный. В комплекте душевая насадка, шланг для душа.
Водонагреватель проточный Thermex Surf 6000 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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