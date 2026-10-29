Водонагреватель Thermex IC 15 U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 130 руб.
В наличии
Код товара: 265061
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 130 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х31х30
Вес, кг.
5.5
Описание товара Водонагреватель Thermex IC 15 U
Серия доступных и привлекательных водонагревателей небольшого объёма с внутренним баком из нержавеющей стали. Inox Cask представляет собой идеальное решение для небольшой квартиры или дачи. Удобный, надёжный, простой в управлении и доступный водонагреватель.
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Серия доступных и привлекательных водонагревателей небольшого объёма с внутренним баком из нержавеющей стали. Inox Cask представляет собой идеальное решение для небольшой квартиры или дачи. Удобный, надёжный, простой в управлении и доступный водонагреватель.
Водонагреватель Thermex IC 15 U - данный товар вы можете купить по цене 6130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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