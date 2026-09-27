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Характеристики
Тип товара
Тепловая завеса
Варианты монтажа
настенный
Максимальная мощность, кВт
6
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
20 440 руб.
29 820
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 269550
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Описание товара Завеса тепловая Ballu BHC-B10T06-PS
Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-B10T06-PS с максимальной тепловой мощностью 6 кВт и производительностью 1100 м3/час предназначена для защиты проемов высотой до 3 метров и шириной до 1 метра, обеспечивает скорость истечения 6 м/с. Имеет высокий уровень энергоэффективности, который позволяет снизить тепловые потери через открытые проемы до 30%. Предусматривает возможность универсального и удобного монтажа – в горизонтальном или вертикальном виде – благодаря кронштейнам, включенным в комплект поставки. Управление завесой осуществляется при помощи надежного и интуитивно понятного пульта управления c встроенным термостатом, который входит в комплект поставки. Надежность и безопасность оборудования гарантирует высокий класс изоляции F, подшипники, не требующие обслуживания и идеально сбалансированные рабочие колеса.
Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-B10T06-PS с максимальной тепловой мощностью 6 кВт и производительностью 1100 м3/час предназначена для защиты проемов высотой до 3 метров и шириной до 1 метра, обеспечивает скорость истечения 6 м/с. Имеет высокий уровень энергоэффективности, который позволяет снизить тепловые потери через открытые проемы до 30%. Предусматривает возможность универсального и удобного монтажа – в горизонтальном или вертикальном виде – благодаря кронштейнам, включенным в комплект поставки. Управление завесой осуществляется при помощи надежного и интуитивно понятного пульта управления c встроенным термостатом, который входит в комплект поставки. Надежность и безопасность оборудования гарантирует высокий класс изоляции F, подшипники, не требующие обслуживания и идеально сбалансированные рабочие колеса.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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