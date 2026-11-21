Воздуходувка ранцевая Champion GBR357
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Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%25 240 руб. 26 375 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 265105
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х40
Вес, кг.
9.2
Описание товара Воздуходувка ранцевая Champion GBR357
Воздуходувка Champion GBR357 используется для быстрого сметания опавшей листвы, веток и скошенной травы с дорожек. Имеет мощный бензиновый мотор, который обеспечивает подачу большого объема воздуха. Плечевые ремни обеспечивают максимальный комфорт при длительной работе.
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Воздуходувка Champion GBR357 используется для быстрого сметания опавшей листвы, веток и скошенной травы с дорожек. Имеет мощный бензиновый мотор, который обеспечивает подачу большого объема воздуха. Плечевые ремни обеспечивают максимальный комфорт при длительной работе.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
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