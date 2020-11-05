Стойка Falcon Eyes L-850/B для студийного осветителя

Портативная и лёгкая стойка Falcon Eyes L-850/B предназначена для установки различного студийного оборудования (LED осветители, моноблоки, перекладины для фонов и отражателей и др.) на высоте до 85 см. Для установки стойки вплотную к стене необходимо поставить две ножки в линию, а третью перпендикулярно к ним. Надёжность: все элементы стойки (центральная колонна, винтовые фиксаторы, ножки, шпиготы) изготовлены из металла. Съёмная телескопическая колонна стойки: двухсекционная, изготовлена из алюминиевых трубок диаметром 19 и 23 мм. Длинна колонны в сложенном состоянии — 47 см, максимальная длина — 79 см. На концах колонны расположены латунные шпиготы с винтами 1/4 и 3/8 дюйма. Ножки стойки — складные. В сложенном виде — три ножки стойки занимают объём, сопоставимый с телескопической колонной стойки. Размах ножек в рабочем положении составляет 62 см. На концах ножек расположены резиновые наконечники. Материал ножек — сталь. В основании стойки находится глухое отверстие для шпигота 5/8 дюйма с винтом для фиксации. Колонна со шпиготом устанавливается в это отверстие и фиксируется металлическим барашком. Для максимально низкой установки осветительного оборудования, колонну необходимо вытащить из основания и используя комплектный двухсторонний шпигот 5/8? с винтами с резьбой 1/4? и 3/8? — установить оборудование на нём вместо колонны. Но даже если и этой высоты будет много, шпигот можно вкрутить непосредственно в одну из ножек — для этого на ней есть отверстие с резьбой 3/8 дюйма.