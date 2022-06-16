Мобильный телефон INOI 100 Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Количество SIM-карт
2
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.8
Емкость аккумулятора
600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%620 руб. 1 290 руб.
В наличии
Код товара: 212349
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
620 руб. -52%
1 290 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Количество SIM-карт
2
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.8
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
16
Съемный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора
600
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х5х2
Вес, г.
77
Описание товара Мобильный телефон INOI 100 Black
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Количество SIM-карт
2
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.8
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
16
Съемный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора
600
Развернуть
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Достоинства:
Собран на 5, работой очень доволен.
Недостатки:
Камера не нужна..
Комментарий:
Связь и слышимость выше ожиданий, цена класс.
Достоинства:
Внешний вид.Крепко сбитый корпус.
Недостатки:
Дребезжащий слабый динамик.
Комментарий:
Хорошая антенна .2 СИМ карты работают отлично. Отличный аккумулятор .Для разговоров хватит надолго.
Достоинства:
Простота, цена, наличие двух sim.. Приемлемая слышимость разговорного динамика.
Недостатки:
Крайне прост , памяти минимум.
Комментарий:
Телефонная книга - один номер на одно имя, отдельные мелодии на отдельного абонента поставить нельзя.. И лучше бы экран был монохромный как по мне. Из позитива конечно слышимость и прекрасная работа сим карт.
Достоинства:
Звонить может. СМС не пишу.
Недостатки:
Если с одной сим, не понял как убрать надпись вставьте вторую сим. Бести.
Комментарий:
Цена, относительно конкурентов, при полном отсутствии функционала, на фоне тех же конкурентов(нет памяти, один номер на контакт и пр.). Выгодно отличается в общем, не жалею что выбрал по ценнику.
Достоинства:
Цена
Качество
Громкость
Недостатки:
Обычный телефон, звонит и хорошо.
Комментарий:
отличный телефон,удобно лежит в руке, связь ловит отлично..
Достоинства:
Особенно порадовал момент его НЕ использования несколько дней. Он лежал без использования кем либо. С 90 процентов он потерял всего 10 процентов за 3-4 дня.
Недостатки:
Днинную фамилию более 10 букв не записать.
Комментарий:
Звонилка норм.. Были разные в последнее время, ни скажу что все плохие были, просто этот ещё и не дорогой.
Достоинства:
Звонит отлично, прост в освоении.
Недостатки:
Как оказалось, хотелось большущий.
Комментарий:
Для звонков достаточно хороший телефон, громкий, есть даже камера, покупала отцу, настроил- пользуется, поначалу нужно привыкнуть к размеру. Он средний, отец привык к очень большим аппаратам..
Мобильный телефон INOI 100 Black - данный товар вы можете купить по цене 620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный телефон INOI 100 Black
Достоинства:
Собран на 5, работой очень доволен.
Недостатки:
Камера не нужна..
Комментарий:
Связь и слышимость выше ожиданий, цена класс.
Достоинства:
Внешний вид.Крепко сбитый корпус.
Недостатки:
Дребезжащий слабый динамик.
Комментарий:
Хорошая антенна .2 СИМ карты работают отлично. Отличный аккумулятор .Для разговоров хватит надолго.
Достоинства:
Простота, цена, наличие двух sim.. Приемлемая слышимость разговорного динамика.
Недостатки:
Крайне прост , памяти минимум.
Комментарий:
Телефонная книга - один номер на одно имя, отдельные мелодии на отдельного абонента поставить нельзя.. И лучше бы экран был монохромный как по мне. Из позитива конечно слышимость и прекрасная работа сим карт.
Достоинства:
Звонить может. СМС не пишу.
Недостатки:
Если с одной сим, не понял как убрать надпись вставьте вторую сим. Бести.
Комментарий:
Цена, относительно конкурентов, при полном отсутствии функционала, на фоне тех же конкурентов(нет памяти, один номер на контакт и пр.). Выгодно отличается в общем, не жалею что выбрал по ценнику.
Достоинства:
Цена
Качество
Громкость
Недостатки:
Обычный телефон, звонит и хорошо.
Комментарий:
отличный телефон,удобно лежит в руке, связь ловит отлично..
Достоинства:
Особенно порадовал момент его НЕ использования несколько дней. Он лежал без использования кем либо. С 90 процентов он потерял всего 10 процентов за 3-4 дня.
Недостатки:
Днинную фамилию более 10 букв не записать.
Комментарий:
Звонилка норм.. Были разные в последнее время, ни скажу что все плохие были, просто этот ещё и не дорогой.
Достоинства:
Звонит отлично, прост в освоении.
Недостатки:
Как оказалось, хотелось большущий.
Комментарий:
Для звонков достаточно хороший телефон, громкий, есть даже камера, покупала отцу, настроил- пользуется, поначалу нужно привыкнуть к размеру. Он средний, отец привык к очень большим аппаратам..