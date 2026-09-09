Мультитул Leatherman Charge TTi 830731 / 832528
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
Количество функций
19
Функции
острогубцы, пассатижи, сменные кусачки, обжим, инструменты для зачистки проводов, нож, серрейторный нож, пила, ножницы с пружинящим механизмом, режущий крюк, линейка 19 см, открывалка для консервов, открывалка для бутылок, напильник по дереву / металлу, напильник с алмазоподобным покрытием, держатель для больших бит, держатель для малых бит, средняя отвертка
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 202229
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
19
Функции
острогубцы, пассатижи, сменные кусачки, обжим, инструменты для зачистки проводов, нож, серрейторный нож, пила, ножницы с пружинящим механизмом, режущий крюк, линейка 19 см, открывалка для консервов, открывалка для бутылок, напильник по дереву / металлу, напильник с алмазоподобным покрытием, держатель для больших бит, держатель для малых бит, средняя отвертка
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х3
Вес, г.
250
Описание товара Мультитул Leatherman Charge TTi 830731 / 832528
Многофункциональный, мощный мультитул. Все опции фиксируются от случайного закрытия или выпадания. Накладки рукояток - титановый сплав. Кольцо для темляка.
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Теги товара: подарочные
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Бренд
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
19
Функции
острогубцы, пассатижи, сменные кусачки, обжим, инструменты для зачистки проводов, нож, серрейторный нож, пила, ножницы с пружинящим механизмом, режущий крюк, линейка 19 см, открывалка для консервов, открывалка для бутылок, напильник по дереву / металлу, напильник с алмазоподобным покрытием, держатель для больших бит, держатель для малых бит, средняя отвертка
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, упаковка
Страна производитель
Китай
Многофункциональный, мощный мультитул. Все опции фиксируются от случайного закрытия или выпадания. Накладки рукояток - титановый сплав. Кольцо для темляка.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
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