Автомобильный держатель Buro универсальный PH06 черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный универсальный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 167005
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель автомобильный универсальный
Место установки
на подголовник
Материал
комбинированный
Размеры в упаковке, см
13х9х8
Вес, г.
310
Описание товара Автомобильный держатель Buro универсальный PH06 черный
Автомобильный держатель для планшетов с диагональю экрана от 7 до 11 дюймов, устанавливаемое на подголовник сиденья. Поворот на 360 градусов позволяет быстро подобрать удобный угол обзора. Надежная фиксация с помощью четырех лапок.
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Бренд
Тип товара
Держатель автомобильный универсальный
Место установки
на подголовник
Материал
комбинированный
Автомобильный держатель для планшетов с диагональю экрана от 7 до 11 дюймов, устанавливаемое на подголовник сиденья. Поворот на 360 градусов позволяет быстро подобрать удобный угол обзора. Надежная фиксация с помощью четырех лапок.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, магнитные
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