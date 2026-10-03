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The Velvet Underground - Loaded (0081227961350) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Velvet Underground - Loaded (0081227961350) виниловая пластинка

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The Velvet Underground - Loaded (0081227961350) виниловая пластинка - фото 1
The Velvet Underground - Loaded (0081227961350) виниловая пластинка - фото 2
The Velvet Underground - Loaded (0081227961350) виниловая пластинка - фото 3
The Velvet Underground - Loaded (0081227961350) виниловая пластинка - фото 4
The Velvet Underground - Loaded (0081227961350) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Velvet Underground - Loaded (0081227961350) виниловая пластинка - фото 1
  • The Velvet Underground - Loaded (0081227961350) виниловая пластинка - фото 2
  • The Velvet Underground - Loaded (0081227961350) виниловая пластинка - фото 3
  • The Velvet Underground - Loaded (0081227961350) виниловая пластинка - фото 4
  • The Velvet Underground - Loaded (0081227961350) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 166147
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Velvet Underground - Loaded (0081227961350) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Velvet Underground - Loaded (0081227961350) виниловая пластинка

Track List

A1Who Loves the Sun2:50
A2Sweet Jane3:55
A3Rock and Roll4:47
A4Cool It Down3:05
A5New Age5:20
B1Head Held High2:52
B2Lonesome Cowboy Bill2:48
B3I Found a Reason4:15
B4Train Round the Bend3:20
B5Oh! Sweet Nuthin'7:23

Отзывы о товаре The Velvet Underground - Loaded (0081227961350) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Who Loves the Sun2:50
A2Sweet Jane3:55
A3Rock and Roll4:47
A4Cool It Down3:05
A5New Age5:20
B1Head Held High2:52
B2Lonesome Cowboy Bill2:48
B3I Found a Reason4:15
B4Train Round the Bend3:20
B5Oh! Sweet Nuthin'7:23
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Velvet Underground - Loaded (0081227961350) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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