Графический планшет Wacom Intuos S Black (CTL-4100K-N)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 163907
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Графические планшеты
Активная область планшета (Ш х В), мм
95x152
Время отклика, точек в секунду
133
Интерфейс
USB
Количество уровней нажима
4096
Комплектация
планшет, кабель USB, перо, руководство пользователя
Особенности
цифровое перо без батареек
Поддерживаемые ОС
Mac OS, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Разрешение датчика, lpi
2540
Способ ввода
перьевой
Тип подключения
беспроводной
Тип устройства
графический планшет
Формат
A6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х4
Вес, г.
485
Описание товара Графический планшет Wacom Intuos S Black (CTL-4100K-N)
Графический планшет позволит своему обладателю установить не менее 3 различных приложений, необходимых для реализации различных творческих задач. Характерная особенность устройства заключается в наличии беспроводного пера, которому не нужна подзарядка.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Графические планшеты
Активная область планшета (Ш х В), мм
95x152
Время отклика, точек в секунду
133
Интерфейс
USB
Количество уровней нажима
4096
Комплектация
планшет, кабель USB, перо, руководство пользователя
Особенности
цифровое перо без батареек
Поддерживаемые ОС
Mac OS, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Разрешение датчика, lpi
2540
Способ ввода
перьевой
Тип подключения
беспроводной
Развернуть
Тип устройства
графический планшет
Формат
A6
Страна производитель
Китай
Графический планшет позволит своему обладателю установить не менее 3 различных приложений, необходимых для реализации различных творческих задач. Характерная особенность устройства заключается в наличии беспроводного пера, которому не нужна подзарядка.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Графический планшет Wacom Intuos S Black (CTL-4100K-N) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Графический планшет Wacom Intuos S Black (CTL-4100K-N)