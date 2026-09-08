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Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 149451
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Двухканальный усилитель Pioneer GM-A5702 предназначен для использования совместно с автомобильными акустическими системами высокого уровня. Отличительной особенностью устройства является возможность мостового подключения: в этом случае, при использовании 4-омной нагрузки, модель обеспечивает мощность, равную 1 кВт. Усилитель поддерживает частотный диапазон от 10 Гц до 70 кГц. Номинальная выходная мощность модели для 4-омной нагрузки равна 150 Вт на канал, а для 2-омной – 240 Вт на канал. Соответствующие показатели пиковой мощности равны 300 и 500 Вт на канал. Присутствует возможность регулировки уровня баса.
Усилитель Pioneer GM-A5702 характеризуется соотношением сигнал/шум, равным 96 дБ. Коэффициент гармонических искажений не может быть выше 0.05%. Усилитель защищен от короткого замыкания, перегрева и перегрузки.
Двухканальный усилитель Pioneer GM-A5702 предназначен для использования совместно с автомобильными акустическими системами высокого уровня. Отличительной особенностью устройства является возможность мостового подключения: в этом случае, при использовании 4-омной нагрузки, модель обеспечивает мощность, равную 1 кВт. Усилитель поддерживает частотный диапазон от 10 Гц до 70 кГц. Номинальная выходная мощность модели для 4-омной нагрузки равна 150 Вт на канал, а для 2-омной – 240 Вт на канал. Соответствующие показатели пиковой мощности равны 300 и 500 Вт на канал. Присутствует возможность регулировки уровня баса.
Усилитель Pioneer GM-A5702 характеризуется соотношением сигнал/шум, равным 96 дБ. Коэффициент гармонических искажений не может быть выше 0.05%. Усилитель защищен от короткого замыкания, перегрева и перегрузки.
Усилитель Pioneer GM-A5702 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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