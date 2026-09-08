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Усилитель Pioneer GM-A5702 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Усилитель Pioneer GM-A5702

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Усилитель Pioneer GM-A5702 - фото 1
Усилитель Pioneer GM-A5702 - фото 2
Усилитель Pioneer GM-A5702 - фото 3
Усилитель Pioneer GM-A5702 - фото 4
Усилитель Pioneer GM-A5702 - фото 5
Усилитель Pioneer GM-A5702 - фото 6
Усилитель Pioneer GM-A5702 - фото 7
Усилитель Pioneer GM-A5702 - фото 8
Усилитель Pioneer GM-A5702 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Нижняя граница частотного диапазона
10
Верхняя граница част. диапазона
70000
Классификация усилителя
AB
  • Усилитель Pioneer GM-A5702 - фото 1
  • Усилитель Pioneer GM-A5702 - фото 2
  • Усилитель Pioneer GM-A5702 - фото 3
  • Усилитель Pioneer GM-A5702 - фото 4
  • Усилитель Pioneer GM-A5702 - фото 5
  • Усилитель Pioneer GM-A5702 - фото 6
  • Усилитель Pioneer GM-A5702 - фото 7
  • Усилитель Pioneer GM-A5702 - фото 8
  • Усилитель Pioneer GM-A5702 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 149451
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Характеристики

Бренд
Pioneer
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Нижняя граница частотного диапазона
10
Верхняя граница част. диапазона
70000
Мощность на канал (2 Ом), Вт
480
Мощность на канал (4 Ом), Вт
240
Классификация усилителя
AB
Индикатор защиты
нет
Макс. ток предохранителя, А
30
Мостовой режим
да
Фильтры
НЧ
Пульт ДУ
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х8
Вес, кг.
2.9

Описание товара Усилитель Pioneer GM-A5702

Двухканальный усилитель Pioneer GM-A5702 предназначен для использования совместно с автомобильными акустическими системами высокого уровня. Отличительной особенностью устройства является возможность мостового подключения: в этом случае, при использовании 4-омной нагрузки, модель обеспечивает мощность, равную 1 кВт. Усилитель поддерживает частотный диапазон от 10 Гц до 70 кГц. Номинальная выходная мощность модели для 4-омной нагрузки равна 150 Вт на канал, а для 2-омной – 240 Вт на канал. Соответствующие показатели пиковой мощности равны 300 и 500 Вт на канал. Присутствует возможность регулировки уровня баса. Усилитель Pioneer GM-A5702 характеризуется соотношением сигнал/шум, равным 96 дБ. Коэффициент гармонических искажений не может быть выше 0.05%. Усилитель защищен от короткого замыкания, перегрева и перегрузки.

Отзывы о товаре Усилитель Pioneer GM-A5702




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Характеристики
Бренд
Pioneer
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Нижняя граница частотного диапазона
10
Верхняя граница част. диапазона
70000
Мощность на канал (2 Ом), Вт
480
Мощность на канал (4 Ом), Вт
240
Классификация усилителя
AB
Индикатор защиты
нет
Макс. ток предохранителя, А
30
Мостовой режим
да
Фильтры
НЧ
Развернуть
Пульт ДУ
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Двухканальный усилитель Pioneer GM-A5702 предназначен для использования совместно с автомобильными акустическими системами высокого уровня. Отличительной особенностью устройства является возможность мостового подключения: в этом случае, при использовании 4-омной нагрузки, модель обеспечивает мощность, равную 1 кВт. Усилитель поддерживает частотный диапазон от 10 Гц до 70 кГц. Номинальная выходная мощность модели для 4-омной нагрузки равна 150 Вт на канал, а для 2-омной – 240 Вт на канал. Соответствующие показатели пиковой мощности равны 300 и 500 Вт на канал. Присутствует возможность регулировки уровня баса. Усилитель Pioneer GM-A5702 характеризуется соотношением сигнал/шум, равным 96 дБ. Коэффициент гармонических искажений не может быть выше 0.05%. Усилитель защищен от короткого замыкания, перегрева и перегрузки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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