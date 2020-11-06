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Виниловая пластинка Clash, The, Combat Rock (0889853917716)

Артикул: 103627
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Виниловая Пластинка Clash, The Combat Rock
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 103627
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция CLASH, THE
filter_noneТовар входит в коллекцию CLASH, THE
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode889853917716
ИсполнительCLASH, THE
Альбом (сингл)COMBAT ROCK
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза07.04.2017

Track List

A1Know Your Rights3:34
A2Car Jamming3:54
A3Should I Stay Or Should I Go3:03
A4Rock The Casbah3:31
A5Red Angel Dragnet3:41
A6Straight To Hell5:22
B1Overpowered By Funk4:48
B2Atom Tan2:23
B3Sean Flynn4:21
B4Ghetto Defendant4:26
B5Inoculated City2:38
B6Death Is A Star3:04


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Виниловая пластинка Clash, The, Combat Rock (0889853917716) - данный товар вы можете купить по цене по цене 1670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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