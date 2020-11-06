Виниловая пластинка Clash, The, Combat Rock (0889853917716)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|889853917716
|Исполнитель
|CLASH, THE
|Альбом (сингл)
|COMBAT ROCK
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|07.04.2017
|A1
|Know Your Rights
|3:34
|A2
|Car Jamming
|3:54
|A3
|Should I Stay Or Should I Go
|3:03
|A4
|Rock The Casbah
|3:31
|A5
|Red Angel Dragnet
|3:41
|A6
|Straight To Hell
|5:22
|B1
|Overpowered By Funk
|4:48
|B2
|Atom Tan
|2:23
|B3
|Sean Flynn
|4:21
|B4
|Ghetto Defendant
|4:26
|B5
|Inoculated City
|2:38
|B6
|Death Is A Star
|3:04
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