Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Doors
Альбом (сингл)
Strange Days
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб.
В наличии
Код товара: 98765
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227986513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Doors
Альбом (сингл)
Strange Days
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Strange Days "The Doors", You're Lost Little Girl "The Doors", Love Me Two Times "The Doors", Unhappy Girl "The Doors", Horse Latitudes "The Doors", Moonlight Drive "The Doors", People Are Strange "The Doors", My Eyes Have Seen You "The Doors", I Can't See Your Face In My Mind "The Doors", When The Music's Over "The Doors"
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Strange Days
|3:05
|A2
|You're Lost Little Girl
|3:01
|A3
|Love Me Two Times
|3:23
|A4
|Unhappy Girl
|2:00
|A5
|Horse Latitudes
|1:30
|A6
|Moonlight Drive
|3:00
|B1
|People Are Strange
|2:10
|B2
|My Eyes Have Seen You
|2:22
|B3
|I Can't See Your Face In My Mind
|3:18
|B4
|When The Music's Over
|11:00
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227986513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Doors
Альбом (сингл)
Strange Days
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Strange Days "The Doors", You're Lost Little Girl "The Doors", Love Me Two Times "The Doors", Unhappy Girl "The Doors", Horse Latitudes "The Doors", Moonlight Drive "The Doors", People Are Strange "The Doors", My Eyes Have Seen You "The Doors", I Can't See Your Face In My Mind "The Doors", When The Music's Over "The Doors"
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Strange Days
|3:05
|A2
|You're Lost Little Girl
|3:01
|A3
|Love Me Two Times
|3:23
|A4
|Unhappy Girl
|2:00
|A5
|Horse Latitudes
|1:30
|A6
|Moonlight Drive
|3:00
|B1
|People Are Strange
|2:10
|B2
|My Eyes Have Seen You
|2:22
|B3
|I Can't See Your Face In My Mind
|3:18
|B4
|When The Music's Over
|11:00
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Достоинства:
Хороший альбом. Не дорого.
Недостатки:
Звук не очень.
Достоинства:
Второй альбом американской рок-группы The Doors , выпущен в конце 1967 года . В списке 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone занимает 407 место .
Недостатки:
нет
Комментарий:
Так мрачно , величественно и завораживающе в ту пору всё-таки не играл никто . Самый мрачный и психоделичный альбом The Doors . Переиздание в стерео-версии на чёрном 180-граммовом аудиофильском виниле 2009 года . Релиз зачётный по звучанию и оформлению . Радует внутренний конверт с текстами песен на одной стороне , и фото группы на другой .
Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Doors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинка
Достоинства:
Хороший альбом. Не дорого.
Недостатки:
Звук не очень.
Достоинства:
Второй альбом американской рок-группы The Doors , выпущен в конце 1967 года . В списке 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone занимает 407 место .
Недостатки:
нет
Комментарий:
Так мрачно , величественно и завораживающе в ту пору всё-таки не играл никто . Самый мрачный и психоделичный альбом The Doors . Переиздание в стерео-версии на чёрном 180-граммовом аудиофильском виниле 2009 года . Релиз зачётный по звучанию и оформлению . Радует внутренний конверт с текстами песен на одной стороне , и фото группы на другой .