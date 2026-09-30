The Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Strange Days
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 154106
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227931810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Strange Days
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Strange Days, You’re Lost Little Girl, Love Me Two Times, Unhappy Girl, Horse Latitudes, Moonlight Drive, People Are Strange, My Eyes Have Seen You, I Can’t See Your Face In My Mind, When The Music’s Over
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Strange Days
|3:05
|A2
|You're Lost Little Girl
|3:01
|A3
|Love Me Two Times
|3:23
|A4
|Unhappy Girl
|2:00
|A5
|Horse Latitudes
|1:30
|A6
|Moonlight Drive
|3:00
|B1
|People Are Strange
|2:10
|B2
|My Eyes Have Seen On You
|2:22
|B3
|I Can't See Your Face In My Mind
|3:18
|B4
|When The Music's Over
|11:00
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Теги товара: Indie
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227931810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Strange Days
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Strange Days, You’re Lost Little Girl, Love Me Two Times, Unhappy Girl, Horse Latitudes, Moonlight Drive, People Are Strange, My Eyes Have Seen You, I Can’t See Your Face In My Mind, When The Music’s Over
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Strange Days
|3:05
|A2
|You're Lost Little Girl
|3:01
|A3
|Love Me Two Times
|3:23
|A4
|Unhappy Girl
|2:00
|A5
|Horse Latitudes
|1:30
|A6
|Moonlight Drive
|3:00
|B1
|People Are Strange
|2:10
|B2
|My Eyes Have Seen On You
|2:22
|B3
|I Can't See Your Face In My Mind
|3:18
|B4
|When The Music's Over
|11:00
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
The Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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