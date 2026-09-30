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The Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) виниловая пластинка

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The Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) виниловая пластинка - фото 1
The Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) виниловая пластинка - фото 2
The Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) виниловая пластинка - фото 3
The Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) виниловая пластинка - фото 4
The Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) виниловая пластинка - фото 5
The Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) виниловая пластинка - фото 6
The Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) виниловая пластинка - фото 7
The Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Strange Days
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) виниловая пластинка - фото 1
  • The Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) виниловая пластинка - фото 2
  • The Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) виниловая пластинка - фото 3
  • The Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) виниловая пластинка - фото 4
  • The Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) виниловая пластинка - фото 5
  • The Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) виниловая пластинка - фото 6
  • The Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) виниловая пластинка - фото 7
  • The Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 154106
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Коллекция DOORS, THE
filter_none Товар входит в коллекцию DOORS, THE

Коллекция DOORS, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227931810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Strange Days
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Strange Days, You’re Lost Little Girl, Love Me Two Times, Unhappy Girl, Horse Latitudes, Moonlight Drive, People Are Strange, My Eyes Have Seen You, I Can’t See Your Face In My Mind, When The Music’s Over
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) виниловая пластинка

Track List

A1Strange Days3:05
A2You're Lost Little Girl3:01
A3Love Me Two Times3:23
A4Unhappy Girl2:00
A5Horse Latitudes1:30
A6Moonlight Drive3:00
B1People Are Strange2:10
B2My Eyes Have Seen On You2:22
B3I Can't See Your Face In My Mind3:18
B4When The Music's Over11:00



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре The Doors - Strange Days (50Th Anniversary) (0081227931810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227931810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Strange Days
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Strange Days, You’re Lost Little Girl, Love Me Two Times, Unhappy Girl, Horse Latitudes, Moonlight Drive, People Are Strange, My Eyes Have Seen You, I Can’t See Your Face In My Mind, When The Music’s Over
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Strange Days3:05
A2You're Lost Little Girl3:01
A3Love Me Two Times3:23
A4Unhappy Girl2:00
A5Horse Latitudes1:30
A6Moonlight Drive3:00
B1People Are Strange2:10
B2My Eyes Have Seen On You2:22
B3I Can't See Your Face In My Mind3:18
B4When The Music's Over11:00


Теги товара: Indie
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Отзывы


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