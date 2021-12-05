The Doors - L.A. Woman (0081227986551) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.09.2009
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
L.A. WOMAN (STEREO)
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 165525
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227986551
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.09.2009
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
L.A. WOMAN (STEREO)
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Doors - L.A. Woman (0081227986551) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Changeling
|4:20
|A2
|Love Her Madly
|3:18
|A3
|Been Down So Long
|4:40
|A4
|Cars Hiss By My Window
|4:10
|A5
|L.A. Woman
|7:49
|B1
|L'America
|4:35
|B2
|Hyacinth House
|3:10
|B3
|Crawling King Snake
|4:57
|B4
|The WASP (Texas Radio And The Big Beat)
|4:12
|B5
|Riders On The Storm
|7:14
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227986551
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.09.2009
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
L.A. WOMAN (STEREO)
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|The Changeling
|4:20
|A2
|Love Her Madly
|3:18
|A3
|Been Down So Long
|4:40
|A4
|Cars Hiss By My Window
|4:10
|A5
|L.A. Woman
|7:49
|B1
|L'America
|4:35
|B2
|Hyacinth House
|3:10
|B3
|Crawling King Snake
|4:57
|B4
|The WASP (Texas Radio And The Big Beat)
|4:12
|B5
|Riders On The Storm
|7:14
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Достоинства:
Прекрасное оформление конверта, очень высокое качество звучания, привлекательная цена!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Спасибо Котофото! Покупкой очень доволен !
Достоинства:
Все как в оригинале - конверт с кругленными углами и прозрачная вставка-окошко.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Культовая группа и альбом. Брал в подарок, открыли, послушали, очень хорошее качество записи и деликатный мастеринг. Все звучит живо, не пережато и аналогово.
The Doors - L.A. Woman (0081227986551) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4430 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Doors - L.A. Woman (0081227986551) виниловая пластинка
Достоинства:
Прекрасное оформление конверта, очень высокое качество звучания, привлекательная цена!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Спасибо Котофото! Покупкой очень доволен !
Достоинства:
Все как в оригинале - конверт с кругленными углами и прозрачная вставка-окошко.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Культовая группа и альбом. Брал в подарок, открыли, послушали, очень хорошее качество записи и деликатный мастеринг. Все звучит живо, не пережато и аналогово.