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The Doors - L.A. Woman (0081227986551) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Doors - L.A. Woman (0081227986551) виниловая пластинка

2 Отзывы
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The Doors - L.A. Woman (0081227986551) виниловая пластинка - фото 1
The Doors - L.A. Woman (0081227986551) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.09.2009
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
L.A. WOMAN (STEREO)
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Doors - L.A. Woman (0081227986551) виниловая пластинка - фото 1
  • The Doors - L.A. Woman (0081227986551) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165525
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Doors - L.A. Woman (0081227986551) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DOORS, THE
filter_none Товар входит в коллекцию DOORS, THE

Коллекция DOORS, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227986551
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.09.2009
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
L.A. WOMAN (STEREO)
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Doors - L.A. Woman (0081227986551) виниловая пластинка

Track List

A1The Changeling4:20
A2Love Her Madly3:18
A3Been Down So Long4:40
A4Cars Hiss By My Window4:10
A5L.A. Woman7:49
B1L'America4:35
B2Hyacinth House3:10
B3Crawling King Snake4:57
B4The WASP (Texas Radio And The Big Beat)4:12
B5Riders On The Storm7:14



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре The Doors - L.A. Woman (0081227986551) виниловая пластинка

05.12.2021
Стас

Достоинства:
Прекрасное оформление конверта, очень высокое качество звучания, привлекательная цена!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Спасибо Котофото! Покупкой очень доволен !
02.12.2021
Рустем

Достоинства:
Все как в оригинале - конверт с кругленными углами и прозрачная вставка-окошко.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Культовая группа и альбом. Брал в подарок, открыли, послушали, очень хорошее качество записи и деликатный мастеринг. Все звучит живо, не пережато и аналогово.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227986551
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.09.2009
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
L.A. WOMAN (STEREO)
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1The Changeling4:20
A2Love Her Madly3:18
A3Been Down So Long4:40
A4Cars Hiss By My Window4:10
A5L.A. Woman7:49
B1L'America4:35
B2Hyacinth House3:10
B3Crawling King Snake4:57
B4The WASP (Texas Radio And The Big Beat)4:12
B5Riders On The Storm7:14


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы
05.12.2021
Стас

Достоинства:
Прекрасное оформление конверта, очень высокое качество звучания, привлекательная цена!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Спасибо Котофото! Покупкой очень доволен !
02.12.2021
Рустем

Достоинства:
Все как в оригинале - конверт с кругленными углами и прозрачная вставка-окошко.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Культовая группа и альбом. Брал в подарок, открыли, послушали, очень хорошее качество записи и деликатный мастеринг. Все звучит живо, не пережато и аналогово.


The Doors - L.A. Woman (0081227986551) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4430 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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