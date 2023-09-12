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Doors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Doors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Doors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка - фото 1
Doors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка - фото 2
Doors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка - фото 3
Doors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка - фото 4
Doors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Doors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка - фото 1
  • Doors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка - фото 2
  • Doors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка - фото 3
  • Doors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка - фото 4
  • Doors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165528
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Doors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DOORS, THE
filter_none Товар входит в коллекцию DOORS, THE

Коллекция DOORS, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Doors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка

Track List

A1Break On Through (To The Other Side)2:25
A2Soul Kitchen3:30
A3The Crystal Ship2:30
A4Twentieth Century Fox2:30
A5Alabama Song (Whisky Bar)3:15
A6Light My Fire6:50
B1Back Door Man3:30
B2I Looked At You2:18
B3End Of The Night2:49
B4Take It As It Comes2:13
B5The End11:35

Отзывы о товаре Doors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка

12.09.2023
Михаил

Достоинства:
Очень не плохо для современного издания. И по доступной цене.

Недостатки:
Нет
30.07.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Отличное переиздание с качественной записью. Так же понравился дизайн и полиграфия внешнего конверта .

Недостатки:
нет

Комментарий:
Альбом был записан за несколько дней в конце августа — начале сентября 1966 года . Однако вышел он только в 1967. Практически все песни записывались в один дубль . Альбом является одним из самых успешных дебютных альбомов всех времён и многие из композиций с пластинки стали хитами группы и затем неоднократно издавались на сборниках лучших песен , а также исполнялись группой на концертах .



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Break On Through (To The Other Side)2:25
A2Soul Kitchen3:30
A3The Crystal Ship2:30
A4Twentieth Century Fox2:30
A5Alabama Song (Whisky Bar)3:15
A6Light My Fire6:50
B1Back Door Man3:30
B2I Looked At You2:18
B3End Of The Night2:49
B4Take It As It Comes2:13
B5The End11:35
Самовывоз
Доставка
Отзывы
12.09.2023
Михаил

Достоинства:
Очень не плохо для современного издания. И по доступной цене.

Недостатки:
Нет
30.07.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Отличное переиздание с качественной записью. Так же понравился дизайн и полиграфия внешнего конверта .

Недостатки:
нет

Комментарий:
Альбом был записан за несколько дней в конце августа — начале сентября 1966 года . Однако вышел он только в 1967. Практически все песни записывались в один дубль . Альбом является одним из самых успешных дебютных альбомов всех времён и многие из композиций с пластинки стали хитами группы и затем неоднократно издавались на сборниках лучших песен , а также исполнялись группой на концертах .


Doors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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