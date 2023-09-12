Doors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 165528
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Загружаем...
4 330 руб.
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Коллекция DOORS, THE
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Doors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Break On Through (To The Other Side)
|2:25
|A2
|Soul Kitchen
|3:30
|A3
|The Crystal Ship
|2:30
|A4
|Twentieth Century Fox
|2:30
|A5
|Alabama Song (Whisky Bar)
|3:15
|A6
|Light My Fire
|6:50
|B1
|Back Door Man
|3:30
|B2
|I Looked At You
|2:18
|B3
|End Of The Night
|2:49
|B4
|Take It As It Comes
|2:13
|B5
|The End
|11:35
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Break On Through (To The Other Side)
|2:25
|A2
|Soul Kitchen
|3:30
|A3
|The Crystal Ship
|2:30
|A4
|Twentieth Century Fox
|2:30
|A5
|Alabama Song (Whisky Bar)
|3:15
|A6
|Light My Fire
|6:50
|B1
|Back Door Man
|3:30
|B2
|I Looked At You
|2:18
|B3
|End Of The Night
|2:49
|B4
|Take It As It Comes
|2:13
|B5
|The End
|11:35
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Очень не плохо для современного издания. И по доступной цене.
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Отличное переиздание с качественной записью. Так же понравился дизайн и полиграфия внешнего конверта .
Недостатки:
нет
Комментарий:
Альбом был записан за несколько дней в конце августа — начале сентября 1966 года . Однако вышел он только в 1967. Практически все песни записывались в один дубль . Альбом является одним из самых успешных дебютных альбомов всех времён и многие из композиций с пластинки стали хитами группы и затем неоднократно издавались на сборниках лучших песен , а также исполнялись группой на концертах .
Doors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Doors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка
Достоинства:
Очень не плохо для современного издания. И по доступной цене.
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Отличное переиздание с качественной записью. Так же понравился дизайн и полиграфия внешнего конверта .
Недостатки:
нет
Комментарий:
Альбом был записан за несколько дней в конце августа — начале сентября 1966 года . Однако вышел он только в 1967. Практически все песни записывались в один дубль . Альбом является одним из самых успешных дебютных альбомов всех времён и многие из композиций с пластинки стали хитами группы и затем неоднократно издавались на сборниках лучших песен , а также исполнялись группой на концертах .