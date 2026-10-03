The Doors - Waiting For The Sun (Stereo) (Remastered) (0081227986483) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
WAITING FOR THE SUN
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
В наличии
Код товара: 152259
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227986483]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
WAITING FOR THE SUN
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hello, I Love You, Love Street, Not To Touch The Earth, Summer's Almost Gone, Wintertime Love, The Unknown Soldier, Spanish Caravan, My Wild Love, We Could Be So Good Together, Yes, The River Knows, Five To One
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Colecci?n The Doors – 00002
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Doors - Waiting For The Sun (Stereo) (Remastered) (0081227986483) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Hello, I Love You
|2:22
|A2
|Love Street
|3:06
|A3
|Not To Touch The Earth
|3:54
|A4
|Summer's Almost Gone
|3:20
|A5
|Wintertime Love
|1:52
|A6
|The Unknown Soldier
|3:10
|B1
|Spanish Caravan
|2:58
|B2
|My Wild Love
|2:50
|B3
|We Could Be So Good Together
|2:20
|B4
|Yes, The River Knows
|2:35
|B6
|Five To One
|4:22
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Теги товара: Indie
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227986483]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
WAITING FOR THE SUN
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hello, I Love You, Love Street, Not To Touch The Earth, Summer's Almost Gone, Wintertime Love, The Unknown Soldier, Spanish Caravan, My Wild Love, We Could Be So Good Together, Yes, The River Knows, Five To One
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Colecci?n The Doors – 00002
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Hello, I Love You
|2:22
|A2
|Love Street
|3:06
|A3
|Not To Touch The Earth
|3:54
|A4
|Summer's Almost Gone
|3:20
|A5
|Wintertime Love
|1:52
|A6
|The Unknown Soldier
|3:10
|B1
|Spanish Caravan
|2:58
|B2
|My Wild Love
|2:50
|B3
|We Could Be So Good Together
|2:20
|B4
|Yes, The River Knows
|2:35
|B6
|Five To One
|4:22
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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