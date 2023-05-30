Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.12.2003
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
MORRISON HOTEL (STEREO)
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 165527
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
75596067515
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.12.2003
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
MORRISON HOTEL (STEREO)
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Roadhouse Blues
|4:04
|A2
|Waiting For The Sun
|3:58
|A3
|You Make Me Real
|2:50
|A4
|Peace Frog
|2:52
|A5
|Blue Sunday
|2:08
|A6
|Ship Of Fools
|3:06
|B1
|Land Ho!
|4:08
|B2
|The Spy
|4:15
|B3
|Queen Of The Highway
|2:47
|B4
|Indian Summer
|2:33
|B5
|Maggie M'Gill
|4:24
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
75596067515
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.12.2003
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
MORRISON HOTEL (STEREO)
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
deluxe
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Roadhouse Blues
|4:04
|A2
|Waiting For The Sun
|3:58
|A3
|You Make Me Real
|2:50
|A4
|Peace Frog
|2:52
|A5
|Blue Sunday
|2:08
|A6
|Ship Of Fools
|3:06
|B1
|Land Ho!
|4:08
|B2
|The Spy
|4:15
|B3
|Queen Of The Highway
|2:47
|B4
|Indian Summer
|2:33
|B5
|Maggie M'Gill
|4:24
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Достоинства:
Отличное переиздание культового альбома
Недостатки:
нет
Комментарий:
Пятый альбом The Doors - Morrison Hotel вышел в 1970 году . Альбом скорее всего компиляция из старых песен группы вперемешку с новым материалом и поэмами Моррисона, положенными на музыку. Переиздание от Rhino Vinyl на чёрном 180 граммовом виниле 2009 года сделано очень ответственно и добротно ! Полиграфия альбомная , повторяет оригинал . На лицевой стороне обложки альбома — фотография группы через стекло в фойе гостиницы Morrison Hotel, реально существовавшей в Лос-Анджелесе на Саут-Хоуп-стрит, дом 1246. На обратной стороне — фото закусочной под названием Hard Rock Cafe , это название затем было использовано известной сетью ресторанов Hard Rock Cafe. На развороте альбома фото группы . Звучание отличное .
Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка - по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличное переиздание культового альбома
Недостатки:
нет
Комментарий:
Пятый альбом The Doors - Morrison Hotel вышел в 1970 году . Альбом скорее всего компиляция из старых песен группы вперемешку с новым материалом и поэмами Моррисона, положенными на музыку. Переиздание от Rhino Vinyl на чёрном 180 граммовом виниле 2009 года сделано очень ответственно и добротно ! Полиграфия альбомная , повторяет оригинал . На лицевой стороне обложки альбома — фотография группы через стекло в фойе гостиницы Morrison Hotel, реально существовавшей в Лос-Анджелесе на Саут-Хоуп-стрит, дом 1246. На обратной стороне — фото закусочной под названием Hard Rock Cafe , это название затем было использовано известной сетью ресторанов Hard Rock Cafe. На развороте альбома фото группы . Звучание отличное .