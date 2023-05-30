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Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка - фото 1
Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка - фото 2
Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка - фото 3
Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка - фото 4
Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка - фото 5
Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка - фото 6
Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка - фото 7
Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка - фото 8
Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.12.2003
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
MORRISON HOTEL (STEREO)
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка - фото 1
  • Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка - фото 2
  • Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка - фото 3
  • Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка - фото 4
  • Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка - фото 5
  • Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка - фото 6
  • Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка - фото 7
  • Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка - фото 8
  • Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165527
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DOORS, THE
filter_none Товар входит в коллекцию DOORS, THE

Коллекция DOORS, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
75596067515
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.12.2003
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
MORRISON HOTEL (STEREO)
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка

Track List

A1Roadhouse Blues4:04
A2Waiting For The Sun3:58
A3You Make Me Real2:50
A4Peace Frog2:52
A5Blue Sunday2:08
A6Ship Of Fools3:06
B1Land Ho!4:08
B2The Spy4:15
B3Queen Of The Highway2:47
B4Indian Summer2:33
B5Maggie M'Gill4:24



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка

30.05.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Отличное переиздание культового альбома

Недостатки:
нет

Комментарий:
Пятый альбом The Doors - Morrison Hotel вышел в 1970 году . Альбом скорее всего компиляция из старых песен группы вперемешку с новым материалом и поэмами Моррисона, положенными на музыку. Переиздание от Rhino Vinyl на чёрном 180 граммовом виниле 2009 года сделано очень ответственно и добротно ! Полиграфия альбомная , повторяет оригинал . На лицевой стороне обложки альбома — фотография группы через стекло в фойе гостиницы Morrison Hotel, реально существовавшей в Лос-Анджелесе на Саут-Хоуп-стрит, дом 1246. На обратной стороне — фото закусочной под названием Hard Rock Cafe , это название затем было использовано известной сетью ресторанов Hard Rock Cafe. На развороте альбома фото группы . Звучание отличное .



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
75596067515
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.12.2003
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
MORRISON HOTEL (STEREO)
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
deluxe
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Roadhouse Blues4:04
A2Waiting For The Sun3:58
A3You Make Me Real2:50
A4Peace Frog2:52
A5Blue Sunday2:08
A6Ship Of Fools3:06
B1Land Ho!4:08
B2The Spy4:15
B3Queen Of The Highway2:47
B4Indian Summer2:33
B5Maggie M'Gill4:24


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы
30.05.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Отличное переиздание культового альбома

Недостатки:
нет

Комментарий:
Пятый альбом The Doors - Morrison Hotel вышел в 1970 году . Альбом скорее всего компиляция из старых песен группы вперемешку с новым материалом и поэмами Моррисона, положенными на музыку. Переиздание от Rhino Vinyl на чёрном 180 граммовом виниле 2009 года сделано очень ответственно и добротно ! Полиграфия альбомная , повторяет оригинал . На лицевой стороне обложки альбома — фотография группы через стекло в фойе гостиницы Morrison Hotel, реально существовавшей в Лос-Анджелесе на Саут-Хоуп-стрит, дом 1246. На обратной стороне — фото закусочной под названием Hard Rock Cafe , это название затем было использовано известной сетью ресторанов Hard Rock Cafe. На развороте альбома фото группы . Звучание отличное .


Doors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) виниловая пластинка - по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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