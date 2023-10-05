The Doors - The Soft Parade (Stereo) (0075596067416) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
The Soft Parade
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
В наличии
Код товара: 165529
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075596067416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
The Soft Parade
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Tell All The People, Touch Me, Shaman's Blues, It, Easy Ride, Wild Child, Runnin' Blue, Wishful Sinful, The Soft Parade
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Twen
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Doors - The Soft Parade (Stereo) (0075596067416) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Tell All The People
|3:24
|A2
|Touch Me
|3:15
|A3
|Shaman's Blues
|4:45
|A4
|Do It
|3:01
|A5
|Easy Ride
|2:35
|B1
|Wild Child
|2:36
|B2
|Runnin' Blue
|2:27
|B3
|Wishful Sinful
|2:56
|B4
|The Soft Parade
|8:40
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Теги товара: Indie
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075596067416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
The Soft Parade
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Tell All The People, Touch Me, Shaman's Blues, It, Easy Ride, Wild Child, Runnin' Blue, Wishful Sinful, The Soft Parade
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Twen
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Tell All The People
|3:24
|A2
|Touch Me
|3:15
|A3
|Shaman's Blues
|4:45
|A4
|Do It
|3:01
|A5
|Easy Ride
|2:35
|B1
|Wild Child
|2:36
|B2
|Runnin' Blue
|2:27
|B3
|Wishful Sinful
|2:56
|B4
|The Soft Parade
|8:40
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Достоинства:
Хорошее переиздание с достойным звуком. не дорого.
Недостатки:
нет
The Doors - The Soft Parade (Stereo) (0075596067416) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Doors - The Soft Parade (Stereo) (0075596067416) виниловая пластинка
Достоинства:
Хорошее переиздание с достойным звуком. не дорого.
Недостатки:
нет