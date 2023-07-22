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The Doors - L.A. Woman (Stereo) (0075596032810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Doors - L.A. Woman (Stereo) (0075596032810) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Виниловая пластинка Doors, The, L.A. Woman (Stereo) (0075596032810)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98756
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Загружаем...
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The Doors - L.A. Woman (Stereo) (0075596032810) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DOORS, THE
filter_none Товар входит в коллекцию DOORS, THE

Коллекция DOORS, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Doors - L.A. Woman (Stereo) (0075596032810) виниловая пластинка

Track List

A1The Changeling4:20
A2Love Her Madly3:18
A3Been Down So Long4:40
A4Cars Hiss By My Window4:10
A5L.A. Woman7:49
B1L'America4:35
B2Hyacinth House3:10
B3Crawling King Snake4:57
B4The WASP (Texas Radio And The Big Beat)4:12
B5Riders On The Storm7:14

Отзывы о товаре The Doors - L.A. Woman (Stereo) (0075596032810) виниловая пластинка

22.07.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
L.A. Woman - проект, который стал последним альбомом The Doors с их культовым, загадочным фронтменом . Моррисон скончался через несколько месяцев после выхода пластинки .

Недостатки:
нет

Комментарий:
L.A. Woman — шестой студийный альбом американской рок-группы The Doors, выпущенный в апреле 1971 года . Этот альбом включает в себя смесь блюза, фанка и рока, сохраняя при этом звучание, которое по-прежнему отчетливо присуще The Doors. Отличная 180 граммовая пластинка классического черного цвета с отличным ремастированым звучанием . Конверт сделан из плотного картона , но оформление простое с минимальной информацией о альбоме .
07.07.2021
александр

Достоинства:
Плотный, внешний конверт, хорошее оформление. Отличный стерео звук. Тяжелый, 180 граммовый винил. Цена и качество.

Недостатки:
Нет мягкого, внутреннего пакета.

Комментарий:
На тыльной стороне альбома, можно увидеть трек лист, где прочитаешь название хита - Love Her Madly. Советую, всем любителям этой группы, купить эту пластинку.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1The Changeling4:20
A2Love Her Madly3:18
A3Been Down So Long4:40
A4Cars Hiss By My Window4:10
A5L.A. Woman7:49
B1L'America4:35
B2Hyacinth House3:10
B3Crawling King Snake4:57
B4The WASP (Texas Radio And The Big Beat)4:12
B5Riders On The Storm7:14
Самовывоз
Доставка
Отзывы
22.07.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
L.A. Woman - проект, который стал последним альбомом The Doors с их культовым, загадочным фронтменом . Моррисон скончался через несколько месяцев после выхода пластинки .

Недостатки:
нет

Комментарий:
L.A. Woman — шестой студийный альбом американской рок-группы The Doors, выпущенный в апреле 1971 года . Этот альбом включает в себя смесь блюза, фанка и рока, сохраняя при этом звучание, которое по-прежнему отчетливо присуще The Doors. Отличная 180 граммовая пластинка классического черного цвета с отличным ремастированым звучанием . Конверт сделан из плотного картона , но оформление простое с минимальной информацией о альбоме .
07.07.2021
александр

Достоинства:
Плотный, внешний конверт, хорошее оформление. Отличный стерео звук. Тяжелый, 180 граммовый винил. Цена и качество.

Недостатки:
Нет мягкого, внутреннего пакета.

Комментарий:
На тыльной стороне альбома, можно увидеть трек лист, где прочитаешь название хита - Love Her Madly. Советую, всем любителям этой группы, купить эту пластинку.


The Doors - L.A. Woman (Stereo) (0075596032810) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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