The Doors - L.A. Woman (Stereo) (0075596032810) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
В наличии
Код товара: 98756
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2 810 руб.
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Коллекция DOORS, THE
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Doors - L.A. Woman (Stereo) (0075596032810) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Changeling
|4:20
|A2
|Love Her Madly
|3:18
|A3
|Been Down So Long
|4:40
|A4
|Cars Hiss By My Window
|4:10
|A5
|L.A. Woman
|7:49
|B1
|L'America
|4:35
|B2
|Hyacinth House
|3:10
|B3
|Crawling King Snake
|4:57
|B4
|The WASP (Texas Radio And The Big Beat)
|4:12
|B5
|Riders On The Storm
|7:14
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|The Changeling
|4:20
|A2
|Love Her Madly
|3:18
|A3
|Been Down So Long
|4:40
|A4
|Cars Hiss By My Window
|4:10
|A5
|L.A. Woman
|7:49
|B1
|L'America
|4:35
|B2
|Hyacinth House
|3:10
|B3
|Crawling King Snake
|4:57
|B4
|The WASP (Texas Radio And The Big Beat)
|4:12
|B5
|Riders On The Storm
|7:14
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
L.A. Woman - проект, который стал последним альбомом The Doors с их культовым, загадочным фронтменом . Моррисон скончался через несколько месяцев после выхода пластинки .
Недостатки:
нет
Комментарий:
L.A. Woman — шестой студийный альбом американской рок-группы The Doors, выпущенный в апреле 1971 года . Этот альбом включает в себя смесь блюза, фанка и рока, сохраняя при этом звучание, которое по-прежнему отчетливо присуще The Doors. Отличная 180 граммовая пластинка классического черного цвета с отличным ремастированым звучанием . Конверт сделан из плотного картона , но оформление простое с минимальной информацией о альбоме .
Достоинства:
Плотный, внешний конверт, хорошее оформление. Отличный стерео звук. Тяжелый, 180 граммовый винил. Цена и качество.
Недостатки:
Нет мягкого, внутреннего пакета.
Комментарий:
На тыльной стороне альбома, можно увидеть трек лист, где прочитаешь название хита - Love Her Madly. Советую, всем любителям этой группы, купить эту пластинку.
The Doors - L.A. Woman (Stereo) (0075596032810) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Doors - L.A. Woman (Stereo) (0075596032810) виниловая пластинка
Достоинства:
L.A. Woman - проект, который стал последним альбомом The Doors с их культовым, загадочным фронтменом . Моррисон скончался через несколько месяцев после выхода пластинки .
Недостатки:
нет
Комментарий:
L.A. Woman — шестой студийный альбом американской рок-группы The Doors, выпущенный в апреле 1971 года . Этот альбом включает в себя смесь блюза, фанка и рока, сохраняя при этом звучание, которое по-прежнему отчетливо присуще The Doors. Отличная 180 граммовая пластинка классического черного цвета с отличным ремастированым звучанием . Конверт сделан из плотного картона , но оформление простое с минимальной информацией о альбоме .
Достоинства:
Плотный, внешний конверт, хорошее оформление. Отличный стерео звук. Тяжелый, 180 граммовый винил. Цена и качество.
Недостатки:
Нет мягкого, внутреннего пакета.
Комментарий:
На тыльной стороне альбома, можно увидеть трек лист, где прочитаешь название хита - Love Her Madly. Советую, всем любителям этой группы, купить эту пластинку.