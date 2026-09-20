ЗУБР 4Т-10W30, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70610-1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масла для двигателей
Тип аксессуара
моторное масло
Тип масла
четырехтактное
Вид масла
полусинтетическое
Упаковка
бутыль
Особенности
Температурный диапазон применения - от -25°С до +30°С
SAE (вязкость)
10W-30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658417
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Масла для двигателей
Тип аксессуара
моторное масло
Тип масла
четырехтактное
Вид масла
полусинтетическое
Упаковка
бутыль
Особенности
Температурный диапазон применения - от -25°С до +30°С
SAE (вязкость)
10W-30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х10х6
Вес, г.
920
Описание товара ЗУБР 4Т-10W30, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70610-1)
Полусинтетическое масло ЗУБР Extra 4Т-10W30 1 л, для 4-тактных двигателей 70610-1 Всесезонное моторное масло SAE 10W-30 изготовлено на основе полусинтетических базовых масел и многофункционального пакета присадок, что обеспечивает улучшенные противозадирные свойства и гарантирует защиту двигателя от износа при любых условиях работы.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Масла для двигателей
Тип аксессуара
моторное масло
Тип масла
четырехтактное
Вид масла
полусинтетическое
Упаковка
бутыль
Особенности
Температурный диапазон применения - от -25°С до +30°С
SAE (вязкость)
10W-30
Страна производитель
Китай
Полусинтетическое масло ЗУБР Extra 4Т-10W30 1 л, для 4-тактных двигателей 70610-1 Всесезонное моторное масло SAE 10W-30 изготовлено на основе полусинтетических базовых масел и многофункционального пакета присадок, что обеспечивает улучшенные противозадирные свойства и гарантирует защиту двигателя от износа при любых условиях работы.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
ЗУБР 4Т-10W30, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70610-1) – стоимость товара 510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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