Контроллер насоса (датчик сухого хода) Вихрь
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Контроллер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 35464
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Контроллер
Размеры в упаковке, см
48х38х36
Вес, г.
620
Описание товара Контроллер насоса (датчик сухого хода) ВихрьМаксимальная мощность насоса, кВт - 1,2
Максимальный коммутирующий ток, А - 12
Стартовое давление, атм - 1,5-3,5
Максимально допустимое давление, атм - 10
Минимальный расход воды, л/час - 60/160
Напряжение:, В - 220
Частота:, Гц - 50
Присоединительные размеры, дюйм - 1
Степень защиты - IP65