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Шланг высокого давления Bort BHS-10-PREMIUM купить с доставкой в Москве
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Шланг высокого давления Bort BHS-10-PREMIUM

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Шланг высокого давления Bort BHS-10-PREMIUM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Особенности
максимальная температура воды 60 °С, материал ПВХ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711338
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Характеристики

Бренд
BORT
Длина, мм
10000
Особенности
максимальная температура воды 60 °С, материал ПВХ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х32х7
Вес, кг.
2

Описание товара Шланг высокого давления Bort BHS-10-PREMIUM

Шланг высокого давления произведен из высококачественного армированного ПВХ. Материал имеет особую прочность и устойчив к деформации, изломам, разрывам и другим механическим повреждениям. Совместим со всеми мойками серии BHR. Длина шланга 10 м. Тип соединения — Quck Fix.

Отзывы о товаре Шланг высокого давления Bort BHS-10-PREMIUM




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Характеристики
Бренд
BORT
Длина, мм
10000
Особенности
максимальная температура воды 60 °С, материал ПВХ
Страна производитель
Китай
Описание
Шланг высокого давления произведен из высококачественного армированного ПВХ. Материал имеет особую прочность и устойчив к деформации, изломам, разрывам и другим механическим повреждениям. Совместим со всеми мойками серии BHR. Длина шланга 10 м. Тип соединения — Quck Fix.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг высокого давления Bort BHS-10-PREMIUM - стоимость товара 4340 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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