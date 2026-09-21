Ремень универсальный для триммеров, RAC138 5132002706 Ryobi
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремень универсальный для триммеров
Особенности
дополнительная защита бедра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691541
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ремень универсальный для триммеров
Длина, мм
69
Особенности
дополнительная защита бедра
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х27х7
Вес, г.
956
Описание товара Ремень универсальный для триммеров, RAC138 5132002706 Ryobi
Универсальный ремень Ryobi RAC138 5132002706 применяется совместно с триммерами Ryobi и с триммерами других производителей, у которых предусмотрена петля либо отверстие на корпусе для крепления ремня. Обеспечивает хорошую балансировку при кошении и комфорт для пользователя.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Ремень универсальный для триммеров
Длина, мм
69
Особенности
дополнительная защита бедра
Страна производитель
Китай
Универсальный ремень Ryobi RAC138 5132002706 применяется совместно с триммерами Ryobi и с триммерами других производителей, у которых предусмотрена петля либо отверстие на корпусе для крепления ремня. Обеспечивает хорошую балансировку при кошении и комфорт для пользователя.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Ремень универсальный для триммеров, RAC138 5132002706 Ryobi - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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