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Ремень универсальный для триммеров, RAC138 5132002706 Ryobi купить с доставкой в Москве
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Ремень универсальный для триммеров, RAC138 5132002706 Ryobi

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Ремень универсальный для триммеров, RAC138 5132002706 Ryobi - фото 1
Ремень универсальный для триммеров, RAC138 5132002706 Ryobi - фото 2
Ремень универсальный для триммеров, RAC138 5132002706 Ryobi - фото 3
Ремень универсальный для триммеров, RAC138 5132002706 Ryobi - фото 4
Ремень универсальный для триммеров, RAC138 5132002706 Ryobi - фото 5
Ремень универсальный для триммеров, RAC138 5132002706 Ryobi - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремень универсальный для триммеров
Особенности
дополнительная защита бедра
  • Ремень универсальный для триммеров, RAC138 5132002706 Ryobi - фото 1
  • Ремень универсальный для триммеров, RAC138 5132002706 Ryobi - фото 2
  • Ремень универсальный для триммеров, RAC138 5132002706 Ryobi - фото 3
  • Ремень универсальный для триммеров, RAC138 5132002706 Ryobi - фото 4
  • Ремень универсальный для триммеров, RAC138 5132002706 Ryobi - фото 5
  • Ремень универсальный для триммеров, RAC138 5132002706 Ryobi - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691541
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Ремень универсальный для триммеров
Длина, мм
69
Особенности
дополнительная защита бедра
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х27х7
Вес, г.
956

Описание товара Ремень универсальный для триммеров, RAC138 5132002706 Ryobi

Универсальный ремень Ryobi RAC138 5132002706 применяется совместно с триммерами Ryobi и с триммерами других производителей, у которых предусмотрена петля либо отверстие на корпусе для крепления ремня. Обеспечивает хорошую балансировку при кошении и комфорт для пользователя.

Отзывы о товаре Ремень универсальный для триммеров, RAC138 5132002706 Ryobi




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Ремень универсальный для триммеров
Длина, мм
69
Особенности
дополнительная защита бедра
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный ремень Ryobi RAC138 5132002706 применяется совместно с триммерами Ryobi и с триммерами других производителей, у которых предусмотрена петля либо отверстие на корпусе для крепления ремня. Обеспечивает хорошую балансировку при кошении и комфорт для пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ремень универсальный для триммеров, RAC138 5132002706 Ryobi - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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