Блок автоматики ЗУБР 1.5-10 Атм (ЗБА)
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Характеристики
Особенности
Максимальная мощность нагрузки - 1100 Вт; Давление включения - 1,5 Атм; Давление отключения - 3,5 Атм; Максимальное давление - 10 Атм; Присоединительный диаметр - 1"; Максимальная температура воды - 60 0С;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб.
В наличии
Код товара: 720548
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3 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Особенности
Максимальная мощность нагрузки - 1100 Вт; Давление включения - 1,5 Атм; Давление отключения - 3,5 Атм; Максимальное давление - 10 Атм; Присоединительный диаметр - 1"; Максимальная температура воды - 60 0С;
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х12
Вес, кг.
1.73
Описание товара Блок автоматики ЗУБР 1.5-10 Атм (ЗБА)
Блок автоматики для насосов Зубр ЗБА регулирует работу насоса относительно давления воды в системе. Устройство автоматически включает и выключает насос. Также предотвращает "сухой" ход, т.е. работу насоса при отсутствии необходимого количества воды. Оснащен манометром для контроля за давлением. Помогает экономить воду и электричество.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Особенности
Максимальная мощность нагрузки - 1100 Вт; Давление включения - 1,5 Атм; Давление отключения - 3,5 Атм; Максимальное давление - 10 Атм; Присоединительный диаметр - 1"; Максимальная температура воды - 60 0С;
Страна производитель
Китай
Блок автоматики для насосов Зубр ЗБА регулирует работу насоса относительно давления воды в системе. Устройство автоматически включает и выключает насос. Также предотвращает "сухой" ход, т.е. работу насоса при отсутствии необходимого количества воды. Оснащен манометром для контроля за давлением. Помогает экономить воду и электричество.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Блок автоматики ЗУБР 1.5-10 Атм (ЗБА) – стоимость товара 3310 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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