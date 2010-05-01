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Блок автоматики ЗУБР 1.5-10 Атм (ЗБА) купить с доставкой в Москве
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Блок автоматики ЗУБР 1.5-10 Атм (ЗБА)

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Блок автоматики ЗУБР 1.5-10 Атм (ЗБА)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Особенности
Максимальная мощность нагрузки - 1100 Вт; Давление включения - 1,5 Атм; Давление отключения - 3,5 Атм; Максимальное давление - 10 Атм; Присоединительный диаметр - 1"; Максимальная температура воды - 60 0С;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720548
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Блок автоматики ЗУБР 1.5-10 Атм (ЗБА)
3 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Особенности
Максимальная мощность нагрузки - 1100 Вт; Давление включения - 1,5 Атм; Давление отключения - 3,5 Атм; Максимальное давление - 10 Атм; Присоединительный диаметр - 1"; Максимальная температура воды - 60 0С;
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х12
Вес, кг.
1.73

Описание товара Блок автоматики ЗУБР 1.5-10 Атм (ЗБА)

Блок автоматики для насосов Зубр ЗБА регулирует работу насоса относительно давления воды в системе. Устройство автоматически включает и выключает насос. Также предотвращает "сухой" ход, т.е. работу насоса при отсутствии необходимого количества воды. Оснащен манометром для контроля за давлением. Помогает экономить воду и электричество.

Отзывы о товаре Блок автоматики ЗУБР 1.5-10 Атм (ЗБА)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Особенности
Максимальная мощность нагрузки - 1100 Вт; Давление включения - 1,5 Атм; Давление отключения - 3,5 Атм; Максимальное давление - 10 Атм; Присоединительный диаметр - 1"; Максимальная температура воды - 60 0С;
Страна производитель
Китай
Описание
Блок автоматики для насосов Зубр ЗБА регулирует работу насоса относительно давления воды в системе. Устройство автоматически включает и выключает насос. Также предотвращает "сухой" ход, т.е. работу насоса при отсутствии необходимого количества воды. Оснащен манометром для контроля за давлением. Помогает экономить воду и электричество.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок автоматики ЗУБР 1.5-10 Атм (ЗБА) – стоимость товара 3310 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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